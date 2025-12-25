Centrul Infotrafic al Poliției Române transmite că, în dimineața zilei de 25 decembrie, circulația este normală pe rețeaua națională și pe autostrăzi, fără restricții impuse de fenomene meteorologice sau incidente rutiere.

INFOTRAFIC: Pe unele sectoare, în special în jumătatea de sud a țării, se înregistrează precipitații slabe și vânt, iar carosabilul este umed în mai multe zone. Pe A1 (București–Pitești), A2 (București–Constanța) și A3 (București–Ploiești) se circulă în condiții de ninsoare, cu formarea unor depuneri superficiale de zăpadă pe partea carosabilă. Utilajele de deszăpezire și cele dotate cu material antiderapant intră în acțiune pentru a menține circulația în siguranță. Autoritățile recomandă șoferilor să verifice condițiile meteo și starea drumurilor înainte de a porni la drum, să aibă anvelope de iarnă montate și să adapteze viteza în funcție de condițiile de pe carosabil.

Contextul vremii rele, intrată deja în țară în Ajunul Crăciunului, a determinat și convocarea unei ședințe de urgență la nivel central. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a organizat o videoconferință cu prefecții din întreaga țară pentru a pregăti intervențiile ce pot fi necesare în cazul agravării condițiilor meteorologice.

În mai multe regiuni va ninge din decembrie, iar utilajele de deszăpezire au fost mobilizate, inclusiv în București, unde sute de angajați și zeci de utilaje sunt pregătiți să acționeze. Arafat a subliniat că, la momentul ședinței, nu existau probleme majore, dar a îndemnat la prudență în trafic, menționând că sunt semnalate și zone cu ceață și posibil polei. Autoritățile au activat planurile de intervenție adaptate evoluției vremii pentru a asigura măsuri prompte dacă situația o va impune.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat că sunt mobilizate utilaje și echipe de intervenție în toate regiunile afectate de vremea nefavorabilă. Pe parcursul nopții și al dimineții, s-a acționat constant cu material antiderapant pentru prevenirea formării poleiului, iar situația este monitorizată în permanență prin intermediul bazelor de deszăpezire și al dispeceratelor regionale.

Autoritățile mențin starea de alertă operațională, în special în contextul intensificării traficului specific perioadei sărbătorilor de iarnă. Instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență colaborează cu structurile de ordine publică și cu administratorii de drumuri pentru a interveni rapid în cazul apariției unor dificultăți de circulație sau al unor incidente cauzate de condițiile meteo.