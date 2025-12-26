Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, vântul se va intensifica în regiunile estice, sud-estice și, izolat, în zonele centrale și sud-vestice, cu viteze de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. Duminică, intensificările vântului vor fi resimțite în întreaga țară.

La munte, rafalele vor depăși temporar 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și stratul de zăpadă existent. În nordul, centrul și estul țării, precum și în zonele montane, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu cantități mai mari în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local, stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi de 5-15 cm, iar pe arii restrânse se vor forma ghețuș și polei.

ANM a emis mai multe avertizări meteorologice pentru următoarele zile, cu viscol, ninsori și vânt puternic în majoritatea regiunilor.

Cod galben vineri și sâmbătă:

Prima avertizare este valabilă vineri, ora 14 – sâmbătă, ora 16. Temporar, vântul va sufla cu intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-80 km/h, iar în zona înaltă 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cod galben sâmbătă seara:

A doua avertizare este valabilă sâmbătă, ora 16 – duminică, ora 2. Vântul se va intensifica în nordul Moldovei și vestul Olteniei, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele în zonele înalte vor ajunge la 90-110 km/h, viscolind zăpada.

Cod galben duminică și luni:

A treia avertizare este valabilă duminică, ora 2 – luni, ora 10. Vântul va sufla cu intensificări în întreaga țară. La munte, rafalele vor atinge 80-110 km/h, iar în Moldova și Transilvania 60-70 km/h, local până la 80 km/h. În restul regiunilor vor fi intensificări temporare de 50-60 km/h. La munte, ninsoarea va fi viscolită și local moderat cantitativ, în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, cu depuneri de 10-15 cm și vizibilitate redusă. În nord, centru și est, stratul de zăpadă va fi de 3-6 cm.

Cod portocaliu în zona înaltă a Carpaților:

Cea mai severă avertizare, Cod portocaliu, este valabilă duminică, ora 2 – luni, ora 10. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi troienită.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00. Municipiul va fi sub incidența unei informări meteorologice privind intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică.

Vineri și sâmbătă dimineață: ceață cu chiciură

În intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 27 decembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h pe parcursul zilei. Temperatura maximă va atinge 2-3 grade, iar cea minimă va fi între -6 și -3 grade. În a doua parte a intervalului este posibilă ceață cu depunere de chiciură.

Sâmbătă: ceață sau nori joși dimineața

Între 27 decembrie, ora 08:00 – 28 decembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va fi slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă între -5 și -2 grade.

Duminică: vânt puternic și temperaturi mai ridicate

În intervalul 28 decembrie, ora 08:00 – 29 decembrie, ora 10:00, cerul va fi variabil, iar vântul se va intensifica, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va urca la 5-7 grade, iar minima va fi între -4 și -2 grade.