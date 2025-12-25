Meteorologii ANM anunță risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la peste 1.800 m altitudine, și risc scăzut în Carpații Orientali, în perioada 25 decembrie, ora 20:00 – 27 decembrie, ora 20:00.

În Carpații Meridionali, la altitudini mari, a nins în ultimele zile, mai ales pe versanții sudici. S-au adunat 5–10 cm de zăpadă proaspătă, iar pe alocuri chiar până la 15 cm. Zăpada nouă s-a așezat peste gheață, ceea ce o face să alunece ușor.

Stratul vechi de zăpadă s-a întărit din cauza frigului și este mai stabil. Totuși, vântul a format grămezi de zăpadă și plăci instabile în zona crestelor. Pe pantele abrupte pot apărea avalanșe mici, rar medii, mai ales dacă zăpada este deranjată de oameni.

Sub 1.800 m, zăpada este puțină și riscul de avalanșe este mic. Doar între 1.500 și 1.800 m pot apărea, izolat, mici curgeri de zăpadă, mai ales în munții din sud-vest. A nins și la altitudini mai joase și se mai așteaptă ninsori slabe în următoarele zile.

În Carpații Orientali, la peste 1.800 m, zăpada nu este multă și, în general, este stabilă. Ultimele ninsori au adus doar câțiva centimetri de zăpadă, peste un strat mai vechi și destul de sigur. Doar pe unele văi umbrite se găsește mai multă zăpadă.

Zăpada proaspătă este subțire, de obicei sub 5 cm. Rar, pot apărea avalanșe mici, când zăpada nouă alunecă peste gheață sau peste zăpada veche și tare, mai ales dacă este deranjată de oameni. Riscul este mic.

Sub 1.800 m, zăpada este puțină. În ultimele două zile a nins și la altitudini mai joase, dar doar câțiva centimetri. Stratul de zăpadă este ceva mai gros peste 1.700 m.

În Carpații Occidentali, zăpada este puțină, cam 5–10 cm pe alocuri. În următoarele două zile va mai ninge slab, dar nu există pericol de avalanșe.

În zilele următoare, vremea va fi destul de rece la munte. Va ninge puțin și vântul va bate mai tare la peste 1.800 m. Temperaturile vor coborî până la -16°C noaptea, iar ziua vor fi în jur de -4°C. Sub 1.800 m, minimele vor fi între -12 și -7°C, iar maximele între -6 și 1°C.

Cerul va fi schimbător, uneori noros. Pe alocuri va ninge slab și stratul de zăpadă va crește puțin. Vântul va fi puternic pe 26 și 27 decembrie, cu rafale de peste 50–60 km/h, iar la altitudine mare chiar 60–80 km/h, viscolind zăpada. Pe crestele înalte pot apărea rafale de 80–100 km/h. Pe alocuri se va forma ceață și chiciură.

În ultimele zile, stratul de zăpadă a mai crescut puțin:

– cu aproximativ 1 cm în Carpații Orientali

– cu 4–8 cm în Carpații Meridionali și Occidentali

Pe 25 decembrie, la ora 14:00, grosimea zăpezii măsurată la stațiile meteo era:

Carpații Meridionali

Vârful Omu: 130 cm

Bâlea-Lac: 34 cm

Țarcu: 13 cm

Sinaia: 8 cm

Semenic: 3 cm

Păltiniș: 2 cm

Predeal: 2 cm

Parâng: 1 cm

Carpații Orientali

Călimani: 26 cm

Bucin: 6 cm

Bisoca: 6 cm

Lăcăuți: 4 cm

Ceahlău: 3 cm

Penteleu: 2 cm

Iezer: 1 cm

Carpații Occidentali