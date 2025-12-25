În România, cozonacul este desertul care definește masa de Crăciun. El simbolizează bogăția, bucuria sărbătorii și unitatea familiei, fiind considerat o pâine dulce ritualică, pregătită cu răbdare și oferită ca semn de afecțiune. Scriitoarea Tatiana Niculescu a dedicat un volum întreg acestui simbol culinar, arătând că istoria cozonacului reflectă, de fapt, istoria societății românești.

Autoarea explică faptul că, de-a lungul timpului, cozonacul a trecut prin mai multe forme, de la pâine îndulcită și pâine rituală, la prăjitură sofisticată și simbol național. Într-un dicționar enciclopedic din 1931, cozonacul era descris ca o pâine de grâu frământată cu unt și apă, uneori cu stafide, preparată mai ales de Paști și de Crăciun. La acea vreme, el nu era răspândit uniform în toată țara, fiind considerat un produs mai degrabă orășenesc.

„Povestea cozonacului e o fereastră spre istoria României. Trecut prin numeroase avataruri – pâine îndulcită, pâine rituală dospită, aluat boieresc preparat după rețete străine de Paști și de Crăciun, prăjitură sofisticată de familie, specialitate etnică, simbol național –, cozonacul e legat de evenimente, oameni, locuri și întâmplări care au marcat generații de români”, se arată în carte.

Tatiana Niculescu arată că poveștile despre cozonaci vorbesc despre intimitatea căminului, despre răbdare, încredere și dragoste, valori care au devenit tot mai rare într-o lume dominată de viteză și tehnologie.

Ea amintește și de rolul unor figuri culturale precum Mihail Kogălniceanu sau Păstorel Teodoreanu, care au contribuit la mitologia cozonacului românesc, inclusiv prin celebra rețetă cu 50 de ouă, devenită un simbol al abundenței interbelice.

Multe dintre tradițiile de Crăciun întâlnite astăzi în România și în Europa au origini mult mai vechi decât sărbătoarea creștină propriu-zisă. Brazii de Crăciun, de exemplu, erau folosiți încă din Antichitate ca simbol al vieții care revine după iarnă. Ulterior, creștinii germani i-au adus în case ca simbol al vieții veșnice, iar obiceiul s-a răspândit rapid în Europa și America.

Colindele își au originea în imnurile religioase cerute de episcopi în Evul Mediu, iar punerea în scenă a Nașterii lui Iisus, inițiată de Sfântul Francisc de Assisi, a contribuit la popularizarea cântecelor accesibile publicului larg. Alte simboluri, precum steaua de Crăciun, lumânările sau clopoțeii, sunt legate de ideea de lumină, protecție și speranță în mijlocul iernii.

Vâscul, coronițele, culorile roșu și verde sau ghirlandele nu sunt simple decorațiuni. Ele poartă semnificații legate de renaștere, continuitate și promisiunea primăverii. Tradiția oferirii cadourilor își are rădăcinile în povestea magilor care i-au adus daruri lui Iisus, iar obiceiul șosetelor de Crăciun este legat de legenda Sfântului Nicolae.

Portocalele, turta dulce, laptele și biscuiții pentru Moș Crăciun sau tortul cu fructe sunt exemple de tradiții care au apărut în contexte istorice diferite, dar care au fost păstrate pentru mesajul lor simbolic. Toate aceste elemente arată că, dincolo de consum și spectacol, Crăciunul rămâne o sărbătoare construită pe memorie, sens și continuitate culturală.