Între orele 09:50 și 13:00, ANM avertizează că vântul va sufla cu rafale de 85-120 km/h, viscolind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Zonele vizate de avertizare:

Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m

Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m

Cod galben de viscol în jumătate din țară

Până joi seara, ora 20:00, jumătatea sudică a României se află sub cod galben de ninsori viscolite și polei.

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, cu viteze de 50-70 km/h. În prima parte a zilei de joi, 25 decembrie, în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei, vântul va viscoli ninsoarea, reducând vizibilitatea temporar sub 100 m. În Oltenia, ninsoarea viscolită va continua până în seara aceleiași zile.

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, stratul de zăpadă va avea grosimi între 10 și 20 cm, izolat depășind 25 cm.

Pe alocuri, se va forma polei și ghețuș, afectând circulația rutieră.

”Vânt cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m”, anunţă ANM.

În ambele județe, atenționarea vizează zona montană situată la altitudini de peste 1.800 m.

Avertizarea a intrat în vigoare joi, la ora 09:50, și este valabilă până la ora 13:00.

Dimineața de Crăciun a întâmpinat românii cu un ger pătrunzător și peisaje înghețate, transformând orașele și satele într-o adevărată poveste de iarnă, spectaculoasă vizual, dar deloc prietenoasă pentru cei care au ieșit devreme din casă.

În nordul țării s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi, cu -12°C la Darabani și -10°C la Cotnari, iar la Suceava mercurul a coborât până la -9°C.

În Moldova, dimineața a fost la fel de friguroasă: -8°C la Iași, Botoșani și Vaslui, iar Galați a înregistrat -7°C. Și în sud frigul a fost aspru, cu -6°C la Buzău, Turnu Măgurele și București. La Craiova, termometrele au indicat -5°C, însă senzația de frig a fost accentuată de vântul rece, specific acestei perioade.

La nivel național, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a convocat o ședință cu prefecții. În prezent, mai multe zone din țară se află sub cod galben de ninsori, vânt puternic și polei.

Stratul de zăpadă la ora 8:

Calafat: 9 cm

Turnu Măgurele: 7 cm

Craiova: 6 cm

București: 3 cm

Vf. Omu: 130 cm

Bâlea Lac: 34 cm

Călimani: 26 cm

Țarcu: 15 cm

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova transmite joi dimineață că, în zonele montane, ninsoarea viscolită îngreunează intervențiile de deszăpezire.

„În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova.

Drumarii atrag atenția că regiunea Olteniei se află sub incidența unui cod galben de ninsori și vânt puternic.

„Nu vă deplasaţi pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehiculele neechipate corespunzător”, recomandă ei şoferilor. „Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, se instituie filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Nu se permite urcarea spre stațiune decât autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante”, a mai transmis DRPD Craiova.

Echipele de intervenție și utilajele specializate au acționat și pe aeroporturile din țară pentru curățarea pistelor. La Aeroportul Henri Coandă, zăpada căzută în această dimineață nu a afectat decolările și aterizările.

Meteorologii ANM au transmis că, până vineri dimineață, în cea mai mare parte a țării vor fi ninsori și precipitații mixte, iar vântul va sufla cu rafale de 45-55 km/h. Joi, vremea se va răci semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 și 2°C în sud și est, iar noaptea va fi ger în Moldova și estul Transilvaniei.

De asemenea, 19 județe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și Bucureștiul se află sub cod galben pentru vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei.