De asemenea, în Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla cu viteze de 70–80 km/h, iar în zonele înalte rafalele vor ajunge temporar la 90–100 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, sunt prognozate perioade cu precipitații în mai multe regiuni ale țării.

Pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți, ploile vor afecta în special Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, iar marți și miercuri acestea se vor extinde în regiunile sudice și centrale, dar și local în restul teritoriului. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, cu cantități de apă de 15–20 l/mp, iar izolat peste 25–35 l/mp. Local, poate apărea și grindină.

La munte, dar temporar și în zonele deluroase subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini de peste 1.400 de metri vor predomina ninsorile, cu depunere de strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60–80 km/h. În unele zone, inclusiv în Carpații Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va fi mai intens, cu rafale ce pot atinge temporar 90–100 km/h.

Meteorologii mai avertizează că marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această perioadă, iar noaptea, în special în jumătatea nordică a țării și în depresiuni, se va produce brumă.

Totodată, ANM a emis un cod galben de vânt pentru luni, între orele 12:00 și 22:00, în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, precum și vestul și sudul Transilvaniei, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h. În zona montană înaltă, vântul va fi și mai puternic, iar din seara zilei de luni în Carpații Orientali și ulterior în întreaga zonă montană, vor predomina ninsorile, care pot depune strat de zăpadă de până la 10–15 cm, iar în Carpații Meridionali chiar peste 20–25 cm.

ANM avertizare meteo: ploi, ninsori la munte și vânt puternic. Două coduri galbene emise pentru România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteorologică și două avertizări cod galben de vânt și ninsori, anunțând o răcire accentuată a vremii în toată țara, potrivit Mediafax.

Informarea este valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00. În acest interval, ploile vor afecta în special Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, urmând ca marți și miercuri precipitațiile să se extindă în regiunile sudice și centrale. Pe alocuri, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 25–35 l/mp. Local, este posibilă și apariția grindinei. La munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, ploile se vor transforma treptat în ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă. Precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) vor apărea și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Prima avertizare cod galben este valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00, și vizează Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, precum și vestul și sudul Transilvaniei. În aceste zone, vântul va sufla cu 50–65 km/h.

În Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge 70–80 km/h, iar pe creste pot ajunge temporar la 90–100 km/h.

A doua avertizare cod galben este valabilă de luni seara, ora 21:00, până miercuri, ora 21:00, și vizează zona montană a României, în special altitudinile de peste 1.400 de metri, unde sunt prognozate ninsori și viscol.

În Carpații Orientali, ninsorile vor începe din seara zilei de luni, urmând ca marți și miercuri să se extindă în întreaga zonă montană înaltă. Stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, iar în Carpații Meridionali poate depăși 20–25 cm.

În același interval, temperaturile vor scădea semnificativ față de normalul perioadei, iar pe timpul nopților, local, se va produce brumă, în special în jumătatea nordică a țării și în depresiuni.

București va fi afectat de o răcire accentuată începând de marți, când temperaturile vor scădea de la aproximativ 22 de grade la 12 grade în decurs de două zile. Vor fi ploi și intensificări ale vântului de până la 50 km/h.

Luni după-amiaza, cerul se va înnora treptat, iar spre seară sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Vântul va avea intensificări de 40–50 km/h, iar temperaturile maxime vor ajunge la 21–23 de grade, cu minime de 6–8 grade.

Marți, vremea se răcește accentuat, cu maxime de 14–15 grade și ploi temporare ce pot cumula 5–10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h, iar minimele nopții vor coborî la 4–5 grade.

Miercuri, răcirea continuă, cu maxime de 12–13 grade și posibile ploi slabe. Vântul slăbește în intensitate, însă noaptea temperaturile pot coborî la 1–4 grade, existând riscul de brumă locală.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică pentru București, valabilă între 20 aprilie, ora 10:00 și 23 aprilie, ora 10:00, care vizează răcirea accentuată a vremii și intensificările vântului.