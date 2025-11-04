Anul 2025 se apropie cu pași repezi, iar stațiunile montane din România se pregătesc să ofere un Revelion memorabil. De la eleganța din Sinaia și confortul Bușteniului, la atmosfera tradițională din Maramureș, fiecare destinație promite petreceri, cine festive și peisaje spectaculoase pentru toate gusturile și bugetele.

Se apropie ultimele zile din 2025, iar românii caută deja cele mai bune oferte pentru un Revelion memorabil. România turistică propune în această iarnă opțiuni variate de la stațiuni premium până la pensiuni cozy pentru toate gusturile și bugetele.

Cine vrea să întâmpine sfârșitul anului într-un cadru exclusivist poate alege Sinaia.

La Hotel Boutique Belvedere un pachet de trei nopți pornește de la 4.350 lei pentru două persoane în funcție de tipul de suită. Hotel Rina oferă trei nopți cu mic dejun cină bufet și program artistic la 3.570 lei pe persoană. La Hotel Anda pachetele pentru Revelion 2026 pornesc de la 6.105 lei pe cameră.

Pentru cei care preferă ceva mai prietenos cu portofelul, Predeal vine cu tarife atractive.

La Ski & Sky Predeal, patru zile trei nopți costă doar 1.490 lei pe persoană. La Hotel Complex Verona un pachet de două nopți pentru 2 persoane se ridică la aproximativ 1.030 lei. Dacă vrei proximitate de Sinaia, Pensiunea Turistică Valea Șipotului propune trei nopți la 2.340 lei pe persoană.

În Bușteni, Hotel Iri și Hotel Silva oferă pachete de trei, patru nopți între 2.410 și 2.500 lei pe persoană incluzând demipensiune cină festivă și program artistic. La Hotel Afrodita din Vălenii de Munte patru zile trei nopți costă 1.948 lei pe persoană incluzând mic dejun cine festive muzică live și program special de Revelion.

Pentru cei care caută altceva decât Carpații de Sud, Maramureșul oferă opțiuni excelente. Hotel Superski Cavnic: patru nopți cu mic dejun, cină de Revelion și acces spa la 2.050 lei pe persoană. Hotel Roata Cavnic: patru nopți, demipensiune la 1.500 lei pe persoană. Pensiunea Magnolia Resort Vișeu de Sus: patru nopți între 1.100 și 1.600 lei pe persoană. Pensiunea Ardelean Vadu Izei: cinci nopți 1.700 lei pe persoană. Hotel Romanita Recea: patru nopți All Inclusive la 3.500 lei pe persoană.

Înainte de rezervare este important să verifici ce este inclus în preț: mâncarea, muzica live, focul de artificii, taxele suplimentare, taxa de stațiune și taxă salvamont, politica de avans și anulare, precum și facilități extra: parcare, acces spa, pat suplimentar pentru copii. Indiferent dacă vrei luxul din Sinaia, confortul Bușteniului sau farmecul Maramureșului, România promite experiențe de neuitat.