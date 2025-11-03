Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că urmează să fie lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Propunerile vizează integrarea tuturor camerelor video aparținând autorităților locale și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere într-un sistem unic de supraveghere.

Pentru prima dată în România, va fi introdus conceptul de „viteză medie”, un mecanism utilizat deja în alte state europene. Sistemul va calcula automat timpul în care un autovehicul parcurge distanța dintre două camere fixe și va determina viteza medie de deplasare.

Dacă rezultatul depășește limita legală, programul va emite o alertă și va genera automat sancțiunea corespunzătoare.

Șeful Poliției Române, chestorul-șef Bogdan Despescu, a declarat că sistemul e-SIGUR este operațional din 1 ianuarie 2025 și va fi extins pentru a include camerele administrațiilor locale și ale CNAIR.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-SIGUR a camerelor administrației publice locale și CNAIR, pentru procesarea unui volum masiv de date”, a explicat acesta.

El a precizat că această extindere va permite procesarea unui volum semnificativ de date și va contribui la creșterea eficienței controalelor rutiere.

Sistemul funcționează deja pe baza a 700 de radare mobile, dar odată cu noul proiect, rețeaua ar putea include mii de camere fixe montate pe drumuri naționale, autostrăzi și în localități.

Conceptul de viteză medie presupune măsurarea intervalului de timp în care un vehicul trece între două puncte de control. Dacă durata este mai scurtă decât cea corespunzătoare vitezei legale, sistemul stabilește automat depășirea și gradul abaterii.

De exemplu, pentru un sector de 130 km, limita legală fiind de 130 km/h, durata minimă este de 60 de minute.

Dacă un șofer parcurge aceeași distanță în 40 de minute, viteza medie este de 195 km/h, ceea ce atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit, procesul-verbal va fi considerat comunicat direct, fără alte formalități. Proprietarul va primi amenda automat, fără a mai fi necesară identificarea șoferului la momentul faptei.

Dacă proprietarul declară că altă persoană conducea vehiculul, amenda inițială va fi anulată, iar sancțiunea va fi emisă pe numele șoferului real.

„Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit. În această situație, procesul-verbal se consideră comunicat direct”, a explicat Bogdan Despescu.

Proiectul urmează modele aplicate deja în Austria, Spania, Țările de Jos și Bulgaria, unde introducerea sistemelor automate de măsurare a vitezei medii a redus accidentele rutiere cu până la 30%.

Autoritățile speră ca noul sistem să aibă același efect și în România, modernizând infrastructura de supraveghere a traficului și limitând numărul accidentelor provocate de viteză excesivă.

Documentul legislativ va fi supus consultării publice în perioada următoare, iar implementarea finală va depinde de aprobarea Guvernului.