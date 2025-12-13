Prefectura din Milano a stabilit ca accesul în Piața Domului să fie permis pentru maximum 4.500 de persoane în noaptea dintre ani. Intrarea va fi controlată prin mai multe puncte, iar fluxul de persoane va fi monitorizat permanent de forțele de ordine.

Deși nu sunt programate evenimente oficiale de Revelion în piață, autoritățile au decis limitarea accesului după experiențele din anii trecuți. Anul precedent, chiar și în lipsa unor manifestări organizate, aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat spontan pentru a sărbători trecerea în noul an.

Această situație a dus la incidente grave raportate în zona Galeriei Vittorio Emanuele II. Ancheta deschisă ulterior nu a ajuns la un rezultat clar, iar autoritățile încearcă acum să evite repetarea unor astfel de episoade, transmite Corriere Della Sera.

Pentru noaptea de Revelion, vânzarea de băuturi alcoolice este complet interzisă în zona din jurul Domului. Măsura se aplică atât băuturilor vândute pentru consum pe loc, cât și celor destinate consumului ulterior, indiferent dacă sunt ambalate în sticlă sau doză.

Aceeași regulă se aplică și artificiilor. Comercializarea, deținerea și lansarea acestora sunt interzise în perimetrul stabilit de autorități. Scopul este reducerea riscurilor de accidente, dar și limitarea comportamentelor violente sau greu de controlat într-un spațiu foarte aglomerat.

Autoritățile au instalat camere suplimentare de supraveghere în zonă și vor amplasa puncte de prim ajutor în Piața Domului. Poliția va decide în perioada următoare dacă Galeria Vittorio Emanuele II va fi închisă complet sau dacă accesul va fi permis prin filtre de control.

Pe lângă forțele de ordine vizibile, polițiști în civil vor fi prezenți printre turiști și localnici. Atenția nu va fi concentrată doar pe piață, ci și pe străzile laterale care duc spre centru, considerate zone sensibile pentru aglomerație și infracționalitate.

Regulile stricte vin și în contextul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie. În Piața Domului au fost deja montate instalații oficiale, un centru media și magazinul dedicat competiției.

Autoritățile tratează zona ca pe un spațiu de interes major, iar siguranța este considerată prioritară. Pentru turiștii români, acest Revelion va fi unul mai liniștit, dar și mult mai controlat, comparativ cu anii anteriori.