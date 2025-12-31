Potrivit specialiștilor, sunetele intense pot provoca șoc, panică, dezorientare şi chiar pierderea vieții la câini și pisici, în special în spațiile deschise sau atunci când animalele sunt nemulțumite de zgomotul brusc.

Experții recomandă ca animalele de companie să fie ținute în interior, într-un loc sigur, departe de sursele de zgomot, iar în noaptea de Revelion să nu fie scoase la plimbare în perioadele în care se trag petarde sau artificii.

În plus, stăpânii sunt sfătuiți să închidă bine ușile și ferestrele și să creeze un mediu cât mai liniștit în locuință pentru a diminua impactul zgomotului asupra animalelor.

Hilde Tudora, șef al Biroului pentru Protecția Animalelor, i-a îndemnat pe proprietari să aibă o atitudine activă și preventivă în noaptea de Revelion.

„Dacă avem un căţel, dacă avem o pisică, trebuie să ştim în noapte de Revelion să fim mult mai atenţi: să le punem muzică, să se relaxeze”, a spus ea.

Tudora a adăugat la Antena 3 că, atunci când animalele sunt în curte, este esențial să fie păstrate într-un spațiu bine îngrădit pentru a preveni fugile neașteptate provocate de panică.

În același context, oficialul a făcut un apel și la responsabilitatea socială a comunității, recomandând oamenilor să sesizeze autoritățile atunci când observă comercializarea ilegală a petardelor.

Hilde Tudora a atras atenția că legea prevede sancțiuni importante pentru utilizarea și distribuirea neautorizată a materialelor pirotehnice, inclusiv amenzi de mii de lei.

„Să sesizăm poliţia acolo unde vedem că se comercializează aceste materiale pirotehnice, pentru că amenzile sunt foarte mari – până la 7.500 de lei”, spune ea.

Totodată, Tudora a subliniat sensul larg al acestei recomandări, afirmând: „Să nu uităm că artificiile sunt pentru o noapte şi artificiile pentru o viaţă. Noi am și demarat numeroase campanii de conștientizare… Sărbătorile nu sunt despre zgomote. Sărbătorile înseamnă să stăm alături de cei dragi, să ne bucurăm și să facem bine.”

Acest mesaj a fost transmis în ideea de a reduce suferința animalelor și a promova o perioadă festivă mai calmă pentru toate ființele.

Pe lângă măsurile de mediu, autoritățile recomandă și ca animalele să fie microcipate și să poarte medalioane de identificare, pentru a facilita găsirea lor în situațiile în care fug din cauza fricii. Această precauție simplă poate fi crucială în cazul în care un animal se pierde în noaptea zgomotoasă de Revelion.