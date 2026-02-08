Meteorologii avertizează că vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare în mai multe zone ale țării, în etape diferite.

„Temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni şi până marţi seara în special în Oltenia, Banat şi Transilvania, precum şi zonele de munte”, anunţă ANM.

Aceste precipitații vor fi însoțite, pe alocuri, de cantități moderate de apă, care pot favoriza depunerea stratului de zăpadă și formarea poleiului.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 5 și 10 l/mp, iar în sud-vestul țării și în zona montană pot ajunge până la 15 l/mp. În urma ninsorilor, se va depune strat de zăpadă în majoritatea regiunilor afectate.

Grosimea stratului de zăpadă va fi, în general, de 5–10 cm, iar la munte poate atinge sau depăși 15 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș, ceea ce va îngreuna circulația rutieră și pietonală.

Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni ale țării, în special în sud-vest, sud și est, unde rafalele vor atinge viteze de 45–50 km/h.

„În sud-vestul, sudul şi estul ţării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45…50 km/h, iar în Munţii Banatului şi la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”, afirmă meteorologii.

La altitudini mari, viscolul va reduce vizibilitatea și va crea condiții dificile de deplasare.

Începând de luni, vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) se va instala gerul, în special în Moldova și estul Transilvaniei.

În aceste zone, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, iar minimele vor coborî, în general, între -15 și -5 grade, valori care pot afecta atât populația, cât și infrastructura.

Recomandări pentru populație și șoferi

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de ninsori și viscol, să se informeze constant asupra stării vremii și să adopte măsuri de protecție împotriva frigului extrem. Șoferii sunt sfătuiți să își echipeze autovehiculele corespunzător sezonului de iarnă și să circule cu prudență, în special în zonele montane și pe drumurile unde există risc de polei.