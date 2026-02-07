Potrivit informării transmise de autorități, ceața îngreunează circulația rutieră în 16 județe: Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea. În unele zone, vizibilitatea scade sub limitele de siguranță, mai ales pe drumurile din câmpie, în apropierea cursurilor de apă sau în zonele joase.

„Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe mai multe artere rutiere din judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea. Izolat, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului sau poleiului”, precizează reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Poliția atrage atenția că, în funcție de temperaturile locale, ceața poate contribui la apariția ghețușului sau poleiului, în special pe poduri, pasaje, viaducte și porțiuni de drum umbrite. Aceste condiții cresc semnificativ riscul de accidente, mai ales în lipsa unei viteze adaptate și a unei distanțe corespunzătoare între autovehicule.

Pentru prevenirea incidentelor rutiere, polițiștii rutieri le cer conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte câteva reguli esențiale:

adaptarea vitezei la vizibilitate și la starea carosabilului;

mărirea distanței de siguranță față de vehiculul din față;

evitarea depășirilor riscante și a manevrelor bruște;

utilizarea corectă a luminilor de întâlnire și a luminilor de ceață, atunci când este necesar

„Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi!”, avertizează autoritățile, subliniind că oprirea nejustificată în condiții de vizibilitate redusă poate duce la accidente grave.

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă un stil de condus preventiv atunci când vizibilitatea este redusă. Frânarea trebuie realizată progresiv, iar șoferii sunt sfătuiți să evite ghidarea exclusivă după stopurile mașinii din față, deoarece acest lucru poate crea o falsă senzație de siguranță.

De asemenea, folosirea fazei lungi este contraindicată în ceață densă, deoarece lumina se reflectă în particulele de apă și reduce și mai mult câmpul vizual. Pe autostrăzi, deplasarea trebuie făcută pe banda corespunzătoare, fără schimbări frecvente de bandă, iar oprirea este permisă doar în situații de urgență, semnalizate corespunzător.

Ceața densă reprezintă un pericol și pentru pietoni. Aceștia sunt sfătuiți să evite deplasarea pe carosabil, în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută, și să traverseze doar după ce se asigură că intenția le-a fost observată de conducătorii auto.