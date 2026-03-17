Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 17 martie, că retragerea trupelor americane care atacă în prezent Iranul nu este iminentă, deși a sugerat că o astfel de decizie ar putea fi luată într-un interval relativ scurt.

Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin pe fondul unor mesaje contradictorii privind durata conflictului și al avertismentelor transmise de oficiali de la Teheran, care au atras atenția asupra riscurilor unei escaladări militare.

Întrebat de un reporter dacă are un plan imediat pentru evoluția situației din regiune, președintele american a sugerat că o retragere rapidă nu este încă posibilă. El a indicat însă că plecarea trupelor ar putea avea loc în viitorul foarte apropiat, subliniind că Statele Unite nu sunt pregătite în acest moment să se retragă complet.

„Nu suntem încă pregătiți să plecăm, dar vom pleca în viitorul apropiat, practic în viitorul foarte apropiat”, a afirmat Donald Trump.

Trump a explicat că o retragere imediată ar permite Iranului să își refacă rapid capacitățile militare. Potrivit acestuia, dacă trupele americane ar pleca acum, Iranului i-ar lua aproximativ zece ani pentru a se reconstrui, argument care, în opinia sa, justifică menținerea temporară a prezenței militare americane în zonă.

Declarațiile liderului american au fost făcute în contextul unor avertismente venite din partea oficialilor iranieni.

Saeed Khatibzadeh a afirmat, într-un interviu acordat jurnalistului Dominic Waghorn de la Sky News, că Statele Unite riscă să se confrunte cu „un alt Vietnam” dacă vor decide să trimită trupe terestre în Iran.

Întrebat dacă se teme de un astfel de scenariu, Trump a respins categoric ideea, indicând că nu resimte teamă în legătură cu evoluția conflictului.

„Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic”, a fost replica fermă a lui Trump.

Totodată, el a făcut referire la impactul economic al războiului, afirmând că prețul petrolului ar urma să scadă considerabil imediat după încheierea campaniei militare împotriva Iranului.

„Imediat ce războiul cu Iranul se va încheia, prețul petrolului va scădea vertiginos”, a adăugat președintele SUA.

Președintele american a mai susținut că statele din Orientul Mijlociu au oferit un sprijin consistent Statelor Unite pe parcursul conflictului.

În același timp, el a declarat că, în viitorul apropiat, navele și petrolierele vor putea traversa în siguranță Strâmtoarea Ormuz, fără a oferi însă un termen concret pentru restabilirea completă a securității în zonă.

După ce solicitarea sa de asistență pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost respinsă de majoritatea aliaților Statelor Unite, Donald Trump a transmis un mesaj ferm într-o postare pe platforma Truth Social. Din mesajul său a reieșit o stare de iritare, liderul american afirmând că nu mai are nevoie de ajutor, întrucât Iranul ar fi fost deja decimat. El a adăugat că Statele Unite nu ar fi avut nevoie niciodată de sprijin extern, deoarece reprezintă cea mai puternică țară din lume.

Președintele a precizat că majoritatea „aliaților” din NATO ar fi informat Washingtonul că nu doresc să se implice în operațiunea militară împotriva Iranului. Potrivit lui Trump, acest refuz a venit în ciuda faptului că aproape toate statele ar fi fost de acord cu obiectivul principal al acțiunii americane, respectiv împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare.

Trump a declarat că nu a fost surprins de poziția aliaților, afirmând într-o notă ironică și critică faptul că a considerat întotdeauna NATO drept o „stradă cu sens unic”. El a sugerat că Statele Unite cheltuiesc anual sute de miliarde de dolari pentru a proteja statele membre, în timp ce acestea nu ar face același lucru la nevoie.

În același mesaj, președintele american a susținut că armata Iranului ar fi fost practic decimată, afirmând că marina, forțele aeriene și sistemele de apărare antiaeriană ale acestei țări ar fi fost distruse. De asemenea, el a indicat că liderii iranieni ar fi dispărut de la aproape toate nivelurile de comandă, ceea ce, în opinia sa, ar elimina amenințările la adresa Statelor Unite și a aliaților lor din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, în teren Iranul și-a continuat atacurile, inclusiv asupra ambasadei americane din Bagdad.

Trump a concluzionat că, datorită succesului militar obținut, Statele Unite nu mai au nevoie și nici nu mai doresc asistența țărilor din NATO, subliniind că această poziție se aplică și în relația cu Japonia, Australia sau Coreea de Sud. În finalul postării, el a reiterat, folosind majuscule pentru a accentua ideea, că în calitate de președinte al celei mai puternice țări din lume consideră că Statele Unite nu au nevoie de ajutorul nimănui.