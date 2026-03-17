Președintele american Donald Trump a susținut luni o intervenție publică la Trump-Kennedy Center, eveniment inițial anunțat pe rețeaua sa socială Truth Social ca fiind o conferință de presă. Discursul său a alternat între comentarii legate de situația internațională și detalii despre proiectele sale de renovare și construcții.

Trump a menționat situația din Strâmtoarea Ormuz și tensiunile cu Iranul, fără a oferi informații noi despre evoluția conflictelor. De asemenea, președinte american a făcut referiri la Liban și la experiența populației locale în condiții de conflict, comparând aceste situații cu cele din Ucraina.

„S-au obişnuit să fie bombardaţi”, a declarat preşedintele american, adăugând: „Îmi imaginez că se obişnuiesc. Nu ştiu, sunt oameni care trăiesc în Ucraina, ai putea crede că nu ar vrea să trăiască în Ucraina, dar trăiesc în Ucraina. Nu cred că eu aş face asta”.

În intervenție, Trump a repetat afirmații mai vechi legate de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, susținând că le-ar fi prevăzut, declarații contestate și infirmate de mai multe surse media.

„Am prevăzut că Osama bin Laden va distruge World Trade Center” într-o carte publicată cu un an înainte de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite”

O parte semnificativă a discursului a fost dedicată renovării Trump-Kennedy Center, unde fostul președinte a detaliat lucrările de vopsire și alegerea materialelor, inclusiv marmură și onix.

Trump a descris, de asemenea, un proiect de amenajare a unei săli de bal la Casa Albă, subliniind bugetul și calitatea materialelor folosite.

În timpul intervenției, Trump a menționat starea de sănătate a congresmenului republican Neal Dunn, precum și diagnosticul de cancer la sân al șefei sale de cabinet, Susie Wiles, subliniind că aceasta va continua activitatea în timpul tratamentului.

Discursul, caracterizat prin digresiuni și improvizație, a fost mai degrabă o discuție informală decât o conferință de presă oficială, conform precizărilor ulterioare ale Casei Albe.