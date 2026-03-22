Statele Unite se confruntă cu un nou blocaj politic privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care durează de peste cinci săptămâni și afectează direct activitatea din aeroporturi.

Zeci de mii de angajați, inclusiv agenți ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA), sunt obligați să lucreze fără a fi plătiți, riscând să rămână fără al doilea salariu consecutiv.

În paralel, situația a dus la creșterea timpilor de așteptare la controalele de securitate, care în unele aeroporturi au ajuns la câteva ore.

În acest context, președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea apela la soluții neconvenționale pentru a menține funcționarea sistemului de securitate.

Acesta a sugerat posibilitatea trimiterii unor agenți ai serviciului de imigrație în aeroporturi, pentru a prelua o parte dintre atribuțiile agenților TSA, dacă situația nu se deblochează rapid.

Pe fondul crizei, miliardarul Elon Musk a făcut un anunț surprinzător, oferindu-se să acopere salariile angajaților TSA afectați de blocaj.

”Aş dori să ofer plata salariilor personalului TSA pe durata acestui blocaj de finanţare care afectează negativ viaţa a milioane de americani în aeroporturi din întreaga ţară”, a scris Musk într-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare X.

Până în acest moment, autoritățile americane nu au oferit un răspuns oficial la această propunere.

Industria aviatică avertizează că situația ar putea degenera rapid, în condițiile în care aproximativ 50.000 de agenți TSA sunt afectați de lipsa salariilor.

Absențele ar putea crește, în special în weekend, ceea ce ar duce la întârzieri și mai mari și la dificultăți în gestionarea fluxului de pasageri.

În unele cazuri, aeroporturile au organizat colecte de alimente și donații pentru angajații care continuă să lucreze fără plată.

Blocajul a fost declanșat după ce Congresul nu a reușit să ajungă la un acord privind finanțarea DHS.

Deși liderii politici susțin că au fost făcute progrese în negocieri, un compromis final nu a fost încă atins.

Situația amintește de un alt blocaj major din trecut, când funcționarea guvernului federal a fost afectată timp de 43 de zile, cel mai lung episod de acest tip din istoria SUA.

Criza actuală scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului federal american, în care disputele politice pot avea efecte directe asupra serviciilor esențiale.

În lipsa unui acord rapid, presiunea asupra aeroporturilor și asupra angajaților din securitate va continua să crească, cu impact direct asupra milioanelor de pasageri care tranzitează zilnic Statele Unite.