Traian Băsescu a transmis că România nu este în deplină siguranță și că evoluțiile din plan internațional pot deveni imprevizibile. El a arătat că este important ca populația să fie pregătită pentru eventuale situații dificile.

Acesta a explicat că atenția globală este concentrată în prezent pe conflictul din Orientul Mijlociu, însă această situație creează un context favorabil pentru Rusia. În opinia sa, acest lucru îi permite Moscovei să avanseze în Ucraina și să se apropie de granițele României.

Fostul șef de stat a transmis că există riscul ca războiul din Ucraina să fie lăsat în plan secund, în condițiile în care Statele Unite și alte state își concentrează eforturile în Orient. El a subliniat că este esențial ca statele europene să rămână implicate în sprijinirea Ucrainei, pentru a evita apropierea forțelor ruse de frontierele României.

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău și din acest motiv cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla. Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar Războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre. Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat. Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a transmis Traian Băsescu la România TV.

Traian Băsescu a criticat pozițiile recente ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, arătând că România nu ar trebui să își bazeze încrederea pe acesta. El a spus că îl cunoaște din perioada în care au colaborat în cadrul Consiliului European și că îl consideră ostil României.

Fostul președinte a arătat că mesajele transmise de conducerea NATO sunt orientate mai mult către alte priorități și nu pun suficient accent pe securitatea României sau pe situația din Ucraina. El a subliniat că este necesar ca atenția să rămână asupra conflictului din proximitatea granițelor țării.

„Și mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu. Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul, niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, mai punctează Traian Băsescu.

În ceea ce privește colaborarea cu Statele Unite, Traian Băsescu a explicat la România TV că țara noastră a procedat corect atunci când a permis utilizarea infrastructurii militare naționale de către forțele americane. El a făcut referire la acordul semnat în 2005 și ratificat în 2006, care prevede astfel de obligații.

Fostul președinte a precizat că bazele militare din România nu sunt baze NATO, ci aparțin armatei române, dar au capacitatea de a primi trupe și echipamente americane.

„Da, este o soluție corectă în raport cu parteneriatul pe care îl avem cu Statele Unite și cu acordul de acces care s-a semnat în decembrie 2005 și s-a ratificat în Parlament în iunie 2006. România are obligații față de Statele Unite să pună la dispoziție infrastructuri militare, dar atenție! Nu în baze NATO. Spre exemplu, văd chiar și domn general care vorbesc de Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca fiind baze NATO. Nu. Sunt baze militare ale armatei române care au capacitatea de a primi și militar sau tehnică militară americană. Ca să limpezim răspunsul la întrebarea dumneavoastră, România a procedat corect pentru că partenerul nostru este Statele Unite și nu altcineva. Deci când au avut nevoie, cu asta i-am putut ajuta.”

În același timp, el a arătat că există riscuri externe, inclusiv posibilitatea ca România să intre în atenția unor state precum Iranul, în contextul implicării indirecte în acțiunile din Orientul Mijlociu. Totuși, a transmis că acest risc este unul controlabil atât timp cât structurile NATO rămân active și asigură protecția în Europa.

Traian Băsescu a mai subliniat că principala problemă ar apărea în situația în care resursele militare ar fi mutate către Orientul Mijlociu, lăsând Europa și conflictul din Ucraina fără sprijin suficient.