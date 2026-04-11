În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a MAI din 16 martie, FSNPPC a transmis conducerii ministerului un set de propuneri care vizează drepturile și interesele mai multor categorii de personal. Printre acestea se numără personalul din structurile MAI, cadrele didactice, personalul contractual, dar și mamele polițist sau militar, potrivit unui comunicat.

Ulterior, organizația sindicală a primit răspunsul oficial al conducerii MAI, care a fost făcut public integral. Propunerile FSNPPC au vizat în principal aspecte financiar-legislative, structurate pe mai multe direcții.

În domeniul învățământului postliceal polițienesc, sindicatul a solicitat modificarea statutului și a sistemului de salarizare pentru cadrele didactice, cu scopul de a crește atractivitatea funcțiilor de instructor de poliție. De asemenea, FSNPPC a ridicat problema acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul didactic din școlile postliceale polițienești, menționând că va demara acțiuni în instanță în cazul în care acest drept nu va fi pus în aplicare, deși răspunsul MAI confirmă posibilitatea acordării acestui spor conform legislației în vigoare.

„Propunerile FSNPPC, de natură financiar-legislativă, vizau, în concret: 1 – Învățământul postliceal polițienesc – modificarea statutului (carierei) și a salarizării cadrelor didactice, pentru a crește atractivitatea funcțiilor de instructor de poliție; – FSNPPC a interpelat, iar răspunsul MAI precizează faptul că personalul didactic din școlile postliceale polițienești poate beneficia de sporul de suprasolicitare neuropsihică prevăzut de legislația în vigoare, fapt pentru care, solicităm acordarea acestui spor și vom demara acțiuni în instanță, dacă dreptul în discuție nu se pune în plată”, arată comunicatul.

În ceea ce privește pensiile militare, în contextul OUG 7/2026, FSNPPC își exprimă dezacordul față de modificarea vârstei standard de pensionare și a calendarului actual de creștere a acesteia.

Sindicatul solicită aplicarea integrală a Legea 153/2017 și propune introducerea unor mecanisme financiare de retenție, precum bonusuri acordate lunar personalului care rămâne în activitate după îndeplinirea condițiilor de pensionare. Totodată, este solicitată actualizarea pensiilor militare prin corelarea acestora cu salariul sau solda de grad aflată în plată pentru personalul activ, raportat la gradul deținut la momentul deschiderii dreptului la pensie.

„– Pensiile militare, în contextul OUG 7/2026 (art. LXII), care prevede modificarea legislației aplicabile

– nu suntem de acord cu modificarea vârstei standard de pensionare și nici cu modificarea calendarului actual al creșterii vârstei standard de pensionare; – aplicați în integralitate Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea bugetarilor; – dacă se dorește retenția personalului care îndeplinește condițiile de pensionare: identificarea unor mecanisme financiare (compensații), care să determine această retenție (bonusuri financiare acordate pentru fiecare lună rămasă în plus după îndeplinirea condițiilor de pensionare); – actualizarea pensiilor militare prin corelarea segmentului corespunzător cu salariul/solda de grad în plată pentru cei din activitate (corespunzător gradului profesional/militar deținut la data deschiderii dreptului la pensie)”, arată comunicatul.

O altă propunere vizează reducerea vârstei de pensionare pentru mamele polițist sau militar. FSNPPC propune introducerea în Legea 223/2015 a unor facilități similare sistemului public, în funcție de numărul de copii crescuți până la vârsta de 16 ani, respectiv reducerea cu 6 luni pentru un copil, 12 luni pentru doi copii și 18 luni pentru trei sau mai mulți copii.

Sindicatul mai atrage atenția asupra efectelor unei hotărâri de guvern care prevede creșterea salariului minim pe economie de la 4.050 lei brut la 4.325 lei brut începând cu 1 iunie 2026. În acest context, FSNPPC solicită inițierea de urgență a unor demersuri legislative astfel încât salariile de funcție, soldele de funcție și salariile de bază ale angajaților MAI să nu rămână sub acest prag.

„3 – Reducerea vârstei de pensionare pentru mamele polițist/militar – introducerea în Legea 223/2015 a unor beneficii similare sistemului public pentru polițistele/militarii care au crescut copii până la 16 ani: 1 copil – diminuare cu 6 luni; 2 copii – diminuare cu 12 luni; 3 sau mai mulți copii – diminuare cu 18 luni. 4 – S-a adoptat HG, care stabilește faptul că, de la 01.06.2026, salariul minim pe economie va crește de la 4.050 lei brut, la 4.325 lei brut; având în vedere faptul că există polițiști și personal contractual care vor rămâne sub limita acestui prag, solicităm să inițiați demersuri legislative, urgent, astfel încât salariul de funcție/solda de funcție/salariul de bază al angajaților MAI să nu rămână sub acest prag, de 4.325 lei brut”, a conchis FSNPPC.

FSNPPC subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea veniturilor angajaților și pentru asigurarea unui cadru legislativ și financiar adaptat realităților actuale din sistemul de ordine publică.