Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ilie Bolojan le-a transmis miniștrilor, în ședința de miercuri seara, că proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat nu va fi adoptat în aceeași zi.

Motivul principal este faptul că avizul Consiliului Legislativ urmează să ajungă abia joi dimineață. Restul avizelor necesare există deja, însă majoritatea au fost emise cu observații, iar avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este negativ.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a explicat că mai era necesar avizul Consiliului Legislativ.

După adoptarea în Guvern, proiectul va merge în Parlament, unde va intra în procedura de dezbatere și vot.

Inițiativa este una dintre cele mai sensibile măsuri discutate în această perioadă, pentru că afectează direct persoanele pensionate care continuă să lucreze în instituțiile publice.

Forma pregătită de Guvern stabilește că persoanele plătite din fonduri publice care beneficiază de pensie de serviciu sau pensie militară de stat pot continua activitatea doar dacă acceptă reducerea pensiei cu 85%.

Practic, cei care vor să rămână angajați la stat vor trebui să aleagă între păstrarea locului de muncă și primirea a doar 15% din pensia de serviciu sau ieșirea din sistemul public și păstrarea pensiei integrale.

Dacă nu acceptă noile condiții, raporturile de muncă sau de serviciu ar urma să înceteze.

Măsura nu vizează doar instituțiile clasice ale statului, ci și angajații regiilor autonome, companiilor naționale, societăților unde statul sau autoritățile locale dețin participații majoritare, precum și autoritățile de reglementare.

Persoanele aflate în această situație pot continua activitatea până la vârsta de 70 de ani, însă doar cu acordul anual al angajatorului sau al ordonatorului de credite.

Pentru beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare, această menținere în activitate este condiționată strict de acceptarea reducerii pensiei.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, instituțiile publice vor trebui să decidă încetarea contractelor pentru cei care nu optează pentru continuarea activității în noile condiții.

Pentru cei care acceptă reducerea, casele de pensii vor emite decizii de recalculare.

Proiectul include mai multe excepții. Sunt exceptați aleșii locali și persoanele care ocupă funcții sau mandate prevăzute expres de Constituție, pe durata exercitării acestora.

De asemenea, nu intră sub incidența măsurii anumite cadre didactice care asigură formarea magistraților sau predarea în învățământul militar și juridic superior.

Actul normativ conține și prevederi privind administrația publică, inclusiv suspendarea temporară, până la finalul anului 2026, a unor reguli privind detașările și transferurile funcționarilor publici și ale personalului contractual.

Inițiativa este criticată puternic de sindicatele polițiștilor. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România susține că reducerea cu 85% a pensiei reprezintă, în realitate, o taxă pe muncă.

Sindicaliștii spun că proiectul creează o diferență clară între pensionarii care lucrează în mediul privat, unde cumulul pensiei cu salariul rămâne permis, și cei care aleg să lucreze în instituțiile publice.

De asemenea, aceștia acuză că măsura ar reprezenta o confiscare de fapt a unui drept legal deja dobândit și susțin că proiectul ar putea ridica probleme de constituționalitate.

Legea prevede și sancțiuni pentru instituțiile care nu respectă noile reguli, cu amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei. Dacă va fi adoptată, aceasta ar urma să intre în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.