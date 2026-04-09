Procesul de recalculare a pensiilor s-a tradus prin venituri suplimentare pentru aproximativ 4 milioane de pensionari, cu o creștere medie de 520 de lei. În același timp, aproximativ 600.000 de seniori nu au beneficiat de majorări.

Efectul pozitiv al recalculării a fost însă diminuat de evoluția inflației, dar și de faptul că pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025, când era prevăzută o majorare de 13%, și nici la 1 ianuarie 2026, când ar fi trebuit aplicată o creștere de 7%.

În acest context, tot mai mulți pensionari contestă deciziile primite. Potrivit datelor citate, există peste 20.000 de procese în care sunt implicate casele de pensii și beneficiarii, transmite Newsweek.

Un caz concret arată cum pot fi corectate erorile din sistem. Un pensionar a obținut în instanță o majorare de 1.100 de lei, după ce judecătorii au constatat că punctajul său fusese calculat greșit.

Acesta a demonstrat că nu i-au fost luați în calcul mai mulți ani lucrați în condiții speciale. Pensionarul depusese inițial dosarul în 2022, însă cererea i-a fost respinsă în 2023, pe motiv că nu îndeplinea vârsta standard de pensionare.

Ulterior, în același an, a depus din nou dosarul și a primit o pensie de 2.116 lei, cu penalități. După îndeplinirea condițiilor de pensionare și aplicarea recalculării, venitul său a crescut la 3.715 lei.

Analizând decizia, acesta a observat că datele nu au fost interpretate corect. Casa de Pensii nu a ținut cont de prevederea potrivit căreia activitatea desfășurată în domeniul silviculturii se încadrează în condiții speciale de muncă.

Astfel, aproape 20 de ani de activitate nu au fost considerați ca fiind în condiții speciale, iar punctajul acordat a fost de 49,2 puncte, deși ar fi trebuit să ajungă la 60 de puncte, ceea ce ar fi dus la o pensie de aproximativ 4.800 de lei.

Pensionarul a contestat decizia în instanță, iar Tribunalul Gorj a stabilit că perioadele lucrate între 1990 și 2013, precum și cele din intervalul 2014–2023, trebuie recunoscute ca fiind desfășurate în condiții speciale de muncă.

În urma hotărârii, Casa de Pensii este obligată să emită o nouă decizie, să recalculeze punctajul și să acorde o pensie majorată cu aproximativ 1.100 de lei, precum și diferențele retroactive aferente.