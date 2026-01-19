Într-un clip publicat pe pagina sa de TikTok, jurnalistul Dan Andronic a arătat cum Crin Bologa, pe vremea în care era procuror-șef al DNA (2022) se declara mulțumit de pachetul legislativ promovat de ministrul justiției Cătălin Predoiu. În fața comisiilor juridice din Parlament, acesta sublinia că noile „legi ale justiției” consolidează autonomia și independența instituției pe care o conducea.

Astăzi însă, discursul său este cu totul diferit. Întrebarea care planează este ce s-a întâmplat în cei patru ani de la acel moment încât Bologa pare să se fi răzgândit complet.

La momentul dezbaterilor din 2022, Crin Bologa afirma că reprezentanții DNA au participat activ la consultările organizate de Ministerul Justiției, alături de alte instituții din domeniu.

Rezultatul, spunea el atunci, a fost un set de legi care „în mare măsură” răspund nevoilor procurorilor anticorupție.

Printre prevederile lăudate de Bologa se numărau:

garantarea independenței funcționale și a autonomiei de gestionare a DNA;

asigurarea unui buget propriu al instituției;

posibilitatea de a recruta și revoca procurorii din cadrul direcției;

menținerea Poliției Judiciare sub coordonarea exclusivă a procurorilor DNA.

Cunoscutul jurnalist mai spune că, în prezent, tonul fostului șef DNA s-a schimbat radical. Criticile sale actuale la adresa acelorași legi ridică întrebări privind evoluția cadrului legislativ sau, poate, a contextului politic și instituțional în care acestea funcționează.

Cei care își amintesc intervențiile sale din 2022 nu pot decât să se întrebe: ce s-a schimbat între timp? Ce elemente noi au intervenit pentru ca un fost susținător al „legilor Predoiu” să le privească astăzi cu scepticism?

” În 2022, Crin Bologa, fostul șef al DNA, pe vremea când era șeful DNA lăuda Legile Predoiu la dezbaterea din Comisiile Juridice ale Parlamentului. Acum spune cu totul altceva. Ce i-ați făcut lui Bologa din 2022 în 2026 de s-a sucit? Crin Bologa în 2022: Am participat împreună cu celelalte instituții din domeniul judiciar la mai multe ședințe de analiză în cadrul Ministerului Justiției. Ca urmare a acestor observații ale noastre s-a ajuns la proiecte de legi ale justiției în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, LA PROIECTE CARE PE NOI ÎN MARE MĂSURĂ NE MULȚUMESC. Aceste PROIECTE NE GARANTEAZĂ INDEPENDENȚA FUNCȚIONALĂ, ne garantează autonomia de funcționare, ne garantează un buget distinct și MULTE DINTRE PREVEDERE AU REPARAT UNELE… UNELE DISPOZIȚII ALE LEGILOR JUSTIȚIEI INTRODUSE ÎN PERIOADA 2017-2018. În aceste proiecte noi avem posibilitatea de a ne recruta oamenii, ceea ce am pierdut în ultima perioadă. Avem și posibilitatea de a revoca procurorii din Direcția Națională Anticorupție. Și de asemenea, se prevede în mod expres, în conformitate cu Convenția Europeană privind Corupția și Convenția 1 privind corupția, că suntem independenți funcționali și avem autonomie în cadrul Parchetului General. De asemenea, în mod expres, se prevede că numai procurorul ierarh superior și numai procurorul șef DNA poate infirma soluțiile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. AM ȚINUT SĂ PRECIZEZ ACEST LUCRU PENTRU A VĂ ASIGURA ȘI PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CETĂȚENI CĂ DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PĂSTREAZĂ FORȚA DE ACȚIUNE și autonomia și asta înseamnă CĂ O SĂ NE PĂSTRĂM ȘI EFICIENȚA ÎN INVESTIGAȚIILE NOASTRE. De asemenea, pentru a înlătura orice discuție, orice suspiciune, vreau să vă spun că Poliția Judiciară a Direcției Naționale Anticorupție rămâne la Direcția Națională Anticorupție. Poliția Judiciară este subordonată doar procurorilor Direcției Naționale Anticorupție și acesta este și unul din motivele succesului pe care a avut Direcția Națională Anticorupție. Vreau să o repet și să se înțeleagă foarte bine! ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, ACTUALELE REGLEMENTĂRI NE PERMIT SĂ FUNCȚIONĂM ȘI SĂ FIM EFICIENȚI. Avem autonomie, avem independență, avem poliție judiciară și acest lucru este garantat de legile justiției, de legea de organizare judiciară și de legea privind statutul procurorilor și judecătorilor. Vă mulțumesc tare mult!”, se arată în clipul publicat de către Dan Andronic pe TikTok.