Noul mecanism va fi activ pe întreg teritoriul european și are ca scop identificarea conturilor conduse de utilizatori care nu au atins vârsta minimă de utilizare a platformei — 13 ani.

TikTok anunță că acest sistem va analiza informațiile din profil și tiparele de activitate pentru a estima vârsta reală a persoanei din spatele contului. Potrivit companiei, tehnologia ar trebui să depisteze atunci „când în spatele unui cont se află un copil sub 13 ani”.

Conturile astfel identificate vor intra într-o procedură suplimentară: vor fi marcate și trimise spre evaluare unui moderator uman. Acesta va decide dacă blocarea contului este justificată sau dacă utilizatorul are dreptul să rămână pe platformă.

TikTok precizează că utilizatorii suspectați de sub-minoritate vor fi informați direct în aplicație. Notificarea va include o trimitere către o pagină explicativă, unde aceștia pot afla detalii despre proces, drepturile lor și motivele declanșării verificării.

În unele situații, procesul nu se oprește la etapa de moderare clasică. „În situaţii speciale, în funcţie şi de conţinutul postat şi urmărit, moderatorul poate marca un cont pentru a fi verificat de un specialist.”

Această etapă suplimentară indică existența unei rețele interne de experți, posibil psihologi sau specialiști în siguranța copilului, folosiți pentru cazurile limită.

Documentația TikTok confirmă că 13 ani este vârsta minimă pentru utilizarea platformei în majoritatea jurisdicțiilor. Platforma afirmă și că elimină lunar un număr masiv de conturi aparținând minorilor:

Conform condiţiilor de utilizare, TikTok „elimină în fiecare lună în jur de 6 milioane de conturi ale copiilor”.

Vârsta minimă de 13 ani se aliniază la:

-legislația americană COPPA privind protecția minorilor online,

-cerințele UE privind consimțământul digital,

-regulile GDPR care impun filtre de protecție suplimentară pentru datele copiilor.

Pe fondul scandalurilor de confidențialitate din ultimii ani, platformele sociale sunt supuse unor presiuni crescânde din partea autorităților, în special când colectează date personale de la minori.

TikTok subliniază că sistemul nu a fost implementat fără consultare, ci în cadrul unui proces de testare din 2023.

Compania afirmă că a colaborat cu Comisia pentru Protecţia Datelor, pentru a se asigura că mecanismele respectă cerințele europene în materie de protecție a datelor și confidențialitate.

Europa este în prezent cel mai strict regulator global în domeniul privacy, prin instrumente precum:

-GDPR

-Digital Services Act (DSA)

-Digital Markets Act (DMA)

Prin urmare, orice mecanism de verificare a vârstei implică un echilibru delicat între:

– siguranța minorilor

– respectarea vieții private

-minimizarea datelor colectate

Măsuri similare sunt testate sau implementate și la alte platforme:

-YouTube și YouTube Kids

-Instagram și Facebook (Meta)

-Discord

-Snapchat

În paralel, autorități din SUA, UK și UE investighează modul în care platformele gestionează:

-dependența și timpul petrecut pe ecran (screen time),

-contactul cu străini,

-conținutul inadecvat,

-algoritmii de recomandare.

Europa merge în direcția obligării platformelor să dovedească proactiv protecția minorilor, ceea ce împinge companiile spre sisteme automate + moderare umană, exact modelul implementat acum de TikTok.

Din perspectivă economică, restricționarea utilizatorilor sub 13 ani poate afecta:

-volumul utilizatorilor activi zilnici (DAU),

-timpul petrecut în aplicație,

-valorile de engagement,

-veniturile din publicitate.

TikTok pare însă dispus să accepte ajustări pe termen scurt, în schimbul alinerii la standardele europene și evitării riscurilor majore de sancțiuni.

Amenzile GDPR pot ajunge la 4% din cifra de afaceri globală, iar DSA poate impune sancțiuni de până la 6% — mize care justifică schimbări sistemice.