Tot mai mulți români iau în calcul să părăsească definitiv Germania, fie pentru a se întoarce acasă, fie pentru a începe o nouă etapă în altă țară, dar experții atrag atenția că plecarea fără a urma pașii legali poate provoca probleme serioase pe termen lung.

Un videoclip viral pe TikTok subliniază faptul că ignorarea formalităților poate avea consecințe inclusiv după ani de zile.

Unul dintre pașii esențiali atunci când vrei să pleci definitiv este să te prezinți la primărie (Einwohnermeldeamt) și să declari oficial plecarea din Germania, ideal indicând și adresa la care te muți (de exemplu în România).

Prin această procedură primești documentul numit Abmeldung, care atestă că nu mai ești rezident fiscal sau de domiciliu în Germania și este absolut necesar pentru a continua cu următoarele etape administrative.

Următorul pas este să mergi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a depune cererea de reziliere a asigurării (Kündigung). Este recomandat să ceri și confirmarea oficială a rezilierii (Kündigungsbestätigung), pentru a evita eventualele datorii sau neînțelegeri ulterioare, o problemă frecventă în rândul celor care renunță la această formalitate.

Un aspect adesea trecut cu vederea este faptul că obligațiile fiscale nu dispar odată cu plecarea. Dacă în anul în care ai plecat ai avut venituri sau ai beneficiat de indemnizații de șomaj, legea germană te obligă să depună declarația fiscală și pentru anul următor, chiar dacă nu mai locuiești în Germania.

În lipsa acestei declarații, pot apărea consecințe neplăcute — au fost situații în care persoane plecate din Germania cu peste 10 ani în urmă s-au confruntat cu executări silite în România pentru datorii fiscale rămase neclare.

Pentru cei care deja s-au mutat și nu se mai întorc, există opțiunea de a apela la firme de consultanță specializate, care, pe baza unei împuterniciri, pot să încheie în numele tău toate obligațiile legale și fiscale rămase în Germania.

Pe lângă formalitățile legate de primărie, asigurare și fisc, cei care pleacă definitiv trebuie să anunțe și alte instituții sau entități, precum angajatorul, banca ori furnizorii de servicii (telefonie, utilități, abonamente). Nerezilierea contractelor poate duce la acumularea de datorii sau penalități, chiar dacă persoana nu mai locuiește efectiv în Germania.

Specialiștii recomandă păstrarea tuturor documentelor obținute la plecare — inclusiv Abmeldung, confirmările de reziliere și corespondența cu autoritățile fiscale — pentru o perioadă îndelungată. Aceste acte pot fi solicitate ulterior, mai ales în situații precum revenirea temporară în Germania, solicitarea unor drepturi sociale sau clarificarea unor eventuale litigii fiscale.