Ministerul Afacerilor Interne avertizează că anumite trenduri din mediul online, în special pe TikTok, îi fac pe unii utilizatori, inclusiv minori, să se expună la riscuri pentru a obține vizualizări. Printre incidentele raportate se numără aruncarea de obiecte pe ferestre sau deteriorarea mașinilor, fapte care pot pune în pericol siguranța persoanelor.

”Atenţie la provocările periculoase din mediul online! ot mai multe trenduri apărute pe internet, în special pe platforma TikTok, îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme, fapte care pun în pericol viaţa oamenilor”, transmite MAI.

Instituția atrage atenția asupra unui trend periculos apărut în mediul online, care implică urcarea pe mașinile parcate pe domeniul public și distrugerea acestora, inclusiv spargerea parbrizelor.

”Participarea la astfel de „provocări” poate duce la amenzi, dosare penale sau chiar închisoare, în funcţie de gravitatea faptelor. Siguranţa contează mai mult decât like-urile!”, conchide MAI.

Polițiștii din județul Mehedinți au depistat un tânăr de 16 ani care a distrus două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, ca urmare a unei provocări lansate pe TikTok.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată un adolescent urcându-se pe capota a două mașini parcate și lovindu-le cu picioarele, ca urmare a unei provocări venite de la un alt băiat.

IPJ Mehedinți a confirmat incidentul, precizând că materialul video publicat pe TikTok surprinde modul în care tânărul distruge parbrizele celor două autoturisme staționate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin.

”Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Prejudiciul urmează a fi stabilit.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.