Fostul antrenor al echipei naționale, Mircea Lucescu, a decedat marți la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), unde era internat din data de 29 martie. Potrivit informațiilor transmise de unitatea medicală, decesul a fost constatat în jurul orei 20:30, în data de 7 aprilie 2026.

Reprezentanții spitalului au subliniat că Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați antrenori și jucători români de fotbal, fiind primul care a reușit calificarea echipei naționale a României la un Campionat European, în anul 1984. De asemenea, acesta a rămas o figură emblematică pentru mai multe generații de suporteri, fiind considerat un simbol al fotbalului românesc.

„Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Amintim că Mircea Lucescu s-a simțit rău în cantonamentul echipei naționale, fiind transportat de urgență la spital. Ulterior, vineri, acesta a suferit un infarct miocardic acut chiar în momentul în care aștepta să fie externat, ceea ce a agravat semnificativ situația medicală.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aritmiile cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care a fost transferat la Terapie Intensivă, unde a fost menținut în comă și susținut de aparate. În acest context, familia s-a mobilizat rapid și s-a reunit la București pentru a-i fi alături în ultimele clipe.

Starea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat pe parcursul nopții de sâmbătă, după ce în cursul după-amiezii existaseră semne ușoare de ameliorare. Inițial, fostul selecționer a prezentat o evoluție pozitivă, reușind să se ridice în pat, să poarte o conversație de aproximativ o oră cu soția sa și să mănânce. Totuși, în timpul nopții, starea sa s-a agravat brusc, după care a intrat în comă.

În paralel, Răzvan Lucescu, fiul său, a ajuns în România duminică seara, imediat după meciul echipei pe care o antrenează, pentru a fi alături de familie în aceste momente dificile.

Luni, familia a luat decizia de a solicita sprijinul unui cardiolog renumit din Franța, care a fost chemat pentru a se ocupa de starea medicală a fostului selecționer. Mircea Lucescu s-a aflat astfel sub supraveghere medicală complexă până în ultimele momente.