Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a transmis că starea medicală a selecționerului Mircea Lucescu este stabilă și că acesta se află sub supraveghere medicală la Spitalul Universitar. Burleanu a precizat că situația a fost una de criză, dar Lucescu și-a dorit să revină cât mai repede la echipa națională, iar determinarea sa ar putea reprezenta și o motivație pentru jucători.

Totodată, oficialul FRF a explicat că, pe fondul incidentului, s-a luat în calcul chiar și suspendarea meciului cu Slovacia și s-au purtat discuții cu autoritățile din Slovacia și cu UEFA, însă decizia finală depindea de starea medicală a selecționerului. În prezent, meciul va avea loc conform programului, iar siguranța lui Lucescu rămâne prioritară, medicii nepermițând niciun risc suplimentar.

„Starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă, e pe mâini sigure, internat la Spitalul Universitar . Am avut o situaţie dificilă, de criză. Jucătorii au fost alături de el în şedinţa tehnică, sperăm că şi ei îşi vor reveni. Imediat cum a ajuns la spital, îşi dorea să revină, e un om foarte determinat şi sperăm ca acest lucru să motiveze şi jucătorii. Imediat cum a apărut această situaţie de criză am luat în calcul inclusvi suspendarea meciului, am discutat cu colegii noştri din Slovacia şi cu UEFA. Totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Meciul se va juca la ora stabilită. A fost doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii au simţit această tensiune, fiind acolo, alături de domnul Lucescu când s-a întâmplat acest eveniment. Chiar dacă starea este stabilă, nu ne putem permite niciun risc, sunt convins că nici medicii nu-i vor permite să facă această deplasare”, a declarat Burleanu.

Potrivit FRF, antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de starea selecționerului Mircea Lucescu. Federația a încercat să amâne și meciul de la Bratislava, însă acest lucru nu a fost posibil. De asemenea, s-a evaluat posibilitatea ca delegația României să plece mâine în Slovacia, însă singurul zbor disponibil era prea târziu. În consecință, programul rămâne neschimbat, decolarea fiind stabilită pentru această seară, la ora 18:30.

Selecționerul Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar, unde este supus investigațiilor și tratamentelor necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament. Primele măsuri au fost acordate imediat de staff-ul medical al echipei, iar ulterior două echipaje SMURD au intervenit rapid pentru stabilizarea tehnicianului.

Echipa națională va pleca la Bratislava în această seară fără Lucescu. Atribuțiile pentru meciul amical cu Slovacia vor fi preluate de antrenorul secund, fostul internațional Ionel Gane. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, la Bratislava.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru monitorizare şi tratament de specialitate”, a anunţat Spitalul Universitar..