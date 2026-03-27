Dan Andronic a urmărit din nou o piesă de teatru absurd, pe care o știm deja pe de rost. El a comparat naționala de fotbal cu societatea românească de astăzi, spunând că ambele par resemnate și formate din oameni muncitori, dar fără niciun sclipici.

El a explicat, pentru evz.ro, că motivul este simplu și cinic. A început cu finalul: președintele FRF, pe care l-a numit „modest”, câștigă anual peste 300.000 de euro din structurile internaționale, adică aproape 1.000 de euro pe zi. Salariul de 4.000 de euro de la București este doar pentru cheltuieli mici, cum ar fi cafeaua sau benzina.

Andronic a mai spus că, pentru a-și păstra poziția la UEFA și FIFA, de unde vin banii adevărați, Burleanu trebuie să fie președinte de federație națională. Nu contează dacă echipa României pierde, dacă stadioanele sunt goale sau dacă juniorii nu sunt pregătiți. Pentru șefii europeni, Burleanu este omul perfect: livrează voturile României când i se cere, nu face scandal și tace atunci când trebuie. În schimbul acestei obediențe, primește un salariu uriaș, iar noi rămânem cu mediocritatea.

Dan Andronic a spus că meciul cu Turcia a fost o metaforă perfectă pentru mandatul lung al lui Răzvan Burleanu. El l-a descris ca pe un tip curat, corporatist, foarte bun la făcut dosare și planuri pe hârtie, dar complet lipsit de talent în a construi fotbal. Mirel Curea ar fi spus că e o „hahaleră”.

Andronic a explicat că cea mai inteligentă și eficientă mișcare a lui Burleanu a fost schimbarea modului în care se iau deciziile în FRF. Înainte, marii patroni din Liga 1 făceau regulile. Burleanu a mutat puterea către baza fotbalului: asociațiile județene, echipele de Liga a 3-a, fotbalul feminin și futsalul.

Consecința a fost că votul unui patron de Liga 1 valorează la fel cu votul unui președinte de echipă mică de futsal. În timp ce un patron mare e greu de mulțumit, un șef de AJF sau de Liga 3 devine loial dacă primește anual mingi, veste de antrenament și câteva mii de euro. Andronic a spus că Burleanu nu a cumpărat fotbalul mare, ci fotbalul mic, pe bucăți și foarte ieftin.

„Burleanu a înțeles rapid că, dacă ești puternic afară, ești intangibil înăuntru. În timp ce foștii mari fotbaliști se certau pe la televiziuni, el a făcut lobby agresiv la Nyon și Zurich. A intrat în Comitetul Executiv al UEFA și în Consiliul FIFA. Efectul: A devenit ”omul europenilor” la București. A adus fonduri UEFA (pe care le-a distribuit inteligent bazei sale de votanți) și s-a blindat cu un scut de intangibilitate. Orice atac intern asupra lui este taxat imediat ca un atac la adresa stabilității cerute de UEFA”, a scris Andronic pentru evz.ro.

