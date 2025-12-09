Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară că nu va ceda presiunilor și nu își va prezenta demisia, în ciuda solicitărilor venite din partea Partidului Social-Democrat.

„Cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care se vorbește azi în Parlament, nu voi ceda presiunilor, nu mă voi lăsa intimidată”, a declarat Diana Buzoianu la Antena 3.

Ea a menționat că a discutat zilnic cu premierul Ilie Bolojan, dar a subliniat că nu ia în calcul varianta demisiei.

„Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația de la Paltinu. Nu îmi voi da demisia, nu voi ceda la presiuni și la șantaj. Voi continua reformele. Zilele astea se discută reforma Romsilva. PSD a declarat că vrea să rămâne câte un director. Acestea sunt discuțiile de fond. Discuția de la Paltinu sunt o încercare de a ne distrage de la niște decizii pe care încercăm să le luăm”, a mai spus ea.

Anterior, în aceeași zi, Diana Buzoianu a reacționat pe Facebook, după ce președintele PSD a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului USR al Mediului.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Ministrul Mediului a spus că, pe baza raportului Corpului de Control, se așteaptă ca miercuri să fie adoptate deciziile considerate evidente, care ar fi trebuit luate de mai multe zile. Ea a subliniat totodată că reprezentanții autorităților locale aflate în subordinea Ministerului Mediului nu au transmis nicio informație către minister.

”Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile. Ea a arătat că reprezentanţii autorităţilor din subordinea Ministerului Mediului de la nivel local nu au transmis niciun fel de informaţii către minister. ”Problema lor nu este doar că nu au transmis informaţia, ci şi că nu au luat măsurile necesare să prevină, faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariţia incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat, inclusiv cu încălcarea legislaţiei”, a afirmat Buzoianu. ”Să nu avem niciun fel de dubiu că discuţia legată de Paltinu nu este decât o manipulare, în încercarea de a ne îndepărta de la nişte măsuri pe care suntem pregătiţi să le luăm”, a mai spus ministrul.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, într-o intervenție la Antena 3, că toți locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au acces la apă menajeră. Ea a precizat totodată că Direcția de Sănătate Publică efectuează teste pentru a stabili când apa va fi considerată potabilă.