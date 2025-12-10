IMM România solicită Guvernului să mențină deocamdată salariul minim la nivelul actual de 4.050 de lei, urmând ca o eventuală majorare la 4.300 de lei să fie analizată abia după primele șase luni din 2026, în funcție de evoluția economiei.

Propunerea a fost prezentată de reprezentantul organizației patronale, Beniamin Lucescu, după reuniunea Consiliului Național Tripartit desfășurată la Palatul Victoria, acesta subliniind că mediul de afaceri se confruntă cu multiple presiuni, de la creșteri de taxe și accize până la majorări ale TVA.

Beniamin Lucescu a explicat că organizația patronală a susținut consecvent, în ultimii ani, creșterile salariale, deoarece contextul economic și productivitatea permiteau aceste ajustări. Totuși, el a transmis că situația actuală este diferită, iar IMM-urile trebuie să fie sigure că pot susține financiar orice majorare.

Lucescu a precizat că organizația nu respinge principiul creșterii salariului minim la 4.300 de lei, însă solicită o perioadă de observație de șase luni pentru a vedea dacă firmele pot acoperi costurile generate de scumpirile din ultima perioadă.

În urma analizei făcute de IMM România, reprezentanții acesteia au propus menținerea nivelului actual și revenirea la discuții la jumătatea anului viitor, pentru o nouă evaluare a capacității economiei de a susține un salariu minim mai mare.

„IMM România în toţi cei patru ani consecutivi a susţinut creşterea salariului minim pe economie, pentru că economia funcţiona, productivitatea muncii, a producţiei, era mare. La ora actuală nu suntem împotriva creşterii salariului minim pe economie, cum s-a propus, 4.300 de lei, de la 4.050 de lei, dar trebuie să putem din punct de vedere economic să plătim aceşti bani. Până se va decide săptămâna viitoare, noi am propus să rămânem la 4.050 de lei, şi după primele şase luni, cu toate scumpirile, de taxe, impozite, 10% acciză, creşterea TVA-ului, să aşteptăm o evaluare şi, după primele şase luni, putem să spunem dacă putem suporta din punct de vedere al plăţii salariul minim pe economie. (…) În urma analizei făcute, am propus să rămânem la 4.050 de lei şi după şase luni de zile să facem, din nou, o evaluare să vedem dacă puterea economică ne dă voie să plătim aceşti bani”, a indicat Beniamin Lucescu.

În același context, președintele onorific al IMM România, Ovidiu Nicolescu, a atras atenția că studiile realizate în rândul antreprenorilor indică dificultăți majore în susținerea unei creșteri salariale în 2026.

El a explicat că orice majorare a salariului minim generează automat creșteri pe întregul spectru salarial, ceea ce produce un efect de avalanșă asupra costurilor companiilor.

Nicolescu a semnalat că, potrivit unei investigații derulate pe un eșantion de peste 2.000 de întreprinzători, aproape 15% dintre aceștia consideră că ar fi nevoiți să își închidă afacerile dacă salariul minim ar fi majorat în condițiile actuale.

Restul firmelor ar putea fi forțate să își reducă activitatea sau ar suferi o scădere a competitivității.