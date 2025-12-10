Începând cu 1 ianuarie 2026, toate coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi taxate cu 25 de lei. Măsura se aplică inclusiv comenzilor plasate pe platforme precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol și va fi pusă în practică prin intermediul firmelor de curierat care livrează aceste colete în România.

Taxa face parte dintr-un pachet legislativ adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan și validat de Curtea Constituțională. Actul normativ modifică termenul inițial de aplicare, stabilit anterior pentru 1 noiembrie 2025, dată care fusese deja depășită. Astfel, Executivul a decis amânarea și stabilirea unei date clare, de la începutul lui 2026.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de lege, numărul coletelor livrate zilnic în România din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori în ultimii ani. Dacă în trecut erau livrate câteva mii de colete pe zi, în prezent se ajunge la peste 200.000 zilnic.

Datele centralizate de ANAF arată că doar în 2025 sunt estimate aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 de euro, prag care beneficiază în prezent de scutire de taxe vamale. Valoarea medie a unui astfel de colet este estimată la aproximativ 50 de euro, iar volumul ridicat pune presiune majoră pe sistemul vamal și pe bugetul de stat.

Introducerea taxei a fost solicitată și de Asociația Română a Magazinelor Online, care a avertizat că firmele românești sunt dezavantajate de lipsa taxării coletelor extracomunitare.

Reprezentanții ARMO au susținut că multe produse vândute prin platforme asiatice nu respectă standardele europene, dar ajung pe piață fără controale și fără obligații fiscale similare celor impuse companiilor locale.

Directorul executiv al ARMO a arătat că magazinele online din România sunt supuse controalelor și pierd clienți, în timp ce platformele din afara UE livrează volume uriașe de produse fără taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea normelor de siguranță. În acest context, asociația a susținut că lipsa de intervenție a statului favorizează evaziunea fiscală, potrivit Antena 3 CNN.

„Este inacceptabil ca în 2025 Guvernul să tolereze acest fenomen. În timp ce magazinele online locale sunt controlate de autorități pentru că le-a scăzut foarte mult cifra de afaceri de la un an la altul, platformele asiatice livrează zilnic milioane de colete fără să achite taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea reglementărilor privind siguranța produselor. Practic, Guvernul sancționează firmele corecte și legitime, iar evaziunea fiscală este încurajată prin lipsa de acțiune”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

O analiză realizată la solicitarea ARMO indică faptul că România riscă pierderi fiscale de peste 10,8 miliarde de lei anual din cauza comerțului online extracomunitar. Pentru 2025, pierderile sunt estimate la cel puțin 5,4 miliarde de lei, iar până în 2027 acestea ar putea crește semnificativ dacă ritmul comenzilor se menține.

La nivel european, aproximativ 4,6 miliarde de colete tranzitează anual granițele Uniunii, cele cu valoare sub 150 de euro fiind considerate o problemă majoră pentru sistemele vamale. În acest context, Uniunea Europeană analizează introducerea unei taxe de 2 euro pentru fiecare colet de valoare mică, ca măsură de gestionare a costurilor și de limitare a presiunii asupra autorităților vamale.