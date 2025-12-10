Pentru această structură, ANAF ar intenționa să angajeze tineri absolvenți, preferabil proveniți din cadrul Academiei de Studii Economice. Opțiunea pentru personal nou are la bază dorința instituției de a lucra cu specialiști familiarizați cu tehnologiile digitale și cu mecanismele pieței cripto. În același timp, ANAF ar evita transferul unor angajați din structurile actuale, având în vedere deficitul semnificativ de personal și media de vârstă ridicată din cadrul instituției, conform Profit.

Orice extindere de personal depinde însă de acordul Ministerului Finanțelor și al Guvernului, care coordonează activitatea Fiscului. În prezent, legislația permite angajarea unei persoane pentru fiecare șapte plecări, iar ritmul pensionărilor și al demisiilor din ultimul an a creat doar un spațiu limitat pentru ocuparea de noi posturi. Până în acest moment, ANAF nu a oferit comentarii oficiale privind proiectul.

Creșterea interesului pentru criptoactive și extinderea platformelor de tranzacționare au transformat acest sector într-o zonă de interes major pentru autoritățile fiscale. Totodată, ANAF are acces la un volum în creștere de date ca urmare a intensificării raportărilor obligatorii din partea companiilor din domeniu, ceea ce accentuează nevoia de control specializat.

Interesul sporit al instituției vine în contextul unei modificări importante: impozitul pe câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede va crește de la 10% la 16% pentru veniturile obținute începând cu anul 2026. Măsura, inclusă în al doilea pachet de modificări fiscale adoptat de Parlament, se află în prezent în analiza Curții Constituționale. Această majorare va afecta atât investitorii individuali, cât și platformele de schimb.

Conform proiectului legislativ, contribuabilii vor determina impozitul prin declarația unică, aplicând cota de 16% asupra diferenței pozitive dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, incluzând costurile directe ale tranzacțiilor. Tranzacțiile cu câștiguri sub 200 de lei nu vor fi impozitate, atâta timp cât totalul anual nu depășește 600 de lei. Noile prevederi vor deveni aplicabile la calculul veniturilor obținute din 2026.

Pe lângă modificările fiscale, ANAF beneficiază și de un acces extins la informații privind tranzacțiile cu criptomonede, ca rezultat al eforturilor europene de reglementare. În ultimii ani, instituția primește tot mai multe date de la platformele de tranzacționare, iar România accelerează transpunerea cerințelor UE.

Guvernul a modificat recent Codul de procedură fiscală prin introducerea obligației furnizorilor de servicii de criptoactive de a transmite informații către ANAF. Această schimbare reprezintă implementarea Directivei europene DAC8, care stabilește un set unitar de reguli privind raportarea tranzacțiilor cu criptoactive în toate statele membre. Autoritățile estimează că noul cadru va contribui la reducerea evaziunii fiscale și la colectarea corectă a impozitelor.