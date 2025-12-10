Ilie Bolojan a declarat că hotărârea Curții Constituționale, prin care a fost respinsă contestația AUR la legea de majorare a impozitelor locale, confirmă necesitatea măsurilor adoptate de Guvern.

Premierul a arătat că aceste decizii au fost asumate încă din vară, iar verdictul CCR a permis aplicarea efectivă a unui pachet fiscal considerat esențial pentru stabilitatea anului 2026.

Potrivit acestuia, România nu va introduce noi creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Accentul trebuie pus pe colectarea veniturilor deja stabilite prin lege, combaterea evaziunii fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare acolo unde este posibil. Bolojan a subliniat că acesta este singurul mod prin care poate fi închis actualul ciclu de ajustări fiscale.

„Nu mai e nevoie de majorări de impozite și taxe. Ce avem de făcut — ca acesta să fie ultimul an de consolidare fiscală, pentru ca apoi să reluăm o creștere economică pe baze sănătoase — este să ne încasăm taxele stabilite, să combatem evaziunea fiscală și cei care fac afaceri în România să își achite taxele pe bugetul de stat, pentru a putea finanța în continuare investițiile. Să menținem o disciplină bugetară strictă și să ne reducem cheltuielile unde o putem face”, a spus Bolojan, miercuri seara, la B1 TV.

Premierul a explicat că statul trebuie să se concentreze pe respectarea disciplinei bugetare și pe reducerea risipei. El a precizat că Guvernul lucrează la măsuri care să sprijine economia prin investiții, dar fără a repeta practicile din anii anteriori, când cheltuielile depășeau constant planificarea inițială.

În acest context, Ilie Bolojan a atras atenția asupra costurilor mari de finanțare ale României. El a explicat că, deși împrumuturile nu pot fi complet evitate, diferența dintre dobânzi foarte mari și unele mai reduse înseamnă miliarde de euro care pot fi direcționate către investiții publice. Pentru a obține acest lucru, bugetele trebuie respectate strict până la finalul fiecărui an.

„Nu putem evita împrumuturile, dar una e să plătești dobânzi de 12 miliarde de euro pe an și alta e să reduci fiecare miliard, pentru că înseamnă bani în plus la investiții. Iar pentru asta e nevoie să planificăm cheltuieli care, la final de an, să se verifice că se respectă. Dacă vom face exact ca în anii trecuți, nu putem reduce dobânzi, cheltuieli și doar vom amâna rezolvarea problemelor”, a avertizat premierul.

Referindu-se la impozitele locale care vor intra în vigoare din 2026, premierul a arătat că autoritățile locale își păstrează autonomia în acordarea unor facilități, cum ar fi bonificațiile pentru plata anticipată.

Bolojan a explicat că unele primării pot decide să stimuleze plata rapidă a impozitelor, inclusiv prin reduceri sau bonusuri, iar aceste decizii rămân la latitudinea administrațiilor locale.

„La nivel local, la plata anticipată pe tot anul, multe primării acordă facilități de plată. Acest lucru e valabil pentru autoritățile locale, rămâne la latitudinea lor să facă asta. Eu, de exemplu, când eram primar, dădeam un bonus dublu celor care efectuau plata online”, a explicat el.

În ceea ce privește eliminarea unor scutiri, premierul a spus că o parte dintre facilitățile considerate excesive au fost retrase. El a explicat că numărul mare de excepții a afectat serios veniturile bugetelor locale, iar statul nu mai poate compensa aceste pierderi prin transferuri suplimentare de la bugetul central.

„Așa cum a stabilit coaliția, o parte din scutirile și facilitățile acordate în exces au fost anulate. Unul din motivele pentru care nu încasam veniturile la buget era dat de excepțiile făcute pentru foarte multe categorii sociale. Dacă ai scutit de impozit pe proprietate o persoană cu handicap, ai făcut ca 10% din fondul construit din România să fie scutit de impozite. Avem aproape 100 de mii de astfel de beneficii. Autoritățile locale erau private de unele venituri”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a mai declarat că fiecare cetățean care beneficiază de infrastructură locală trebuie să contribuie, prin impozite, la finanțarea acesteia. El a subliniat că impozitele locale majorate și reducerea excepțiilor sunt menite să întărească bugetele locale și să asigure funcționarea normală a administrațiilor.

„Aceste impozite locale majorate și eliminarea excepțiilor înseamnă contribuții la bugetele locale. Pentru asta, în afară de acest pachet fiscal, trebuia adoptat și cel pe administrație”, a completat el.

Premierul a respins ideea că deciziile CCR ar fi fost influențate politic și a spus că astfel de hotărâri necesită timp, fiind vorba despre măsuri dificile, cu impact direct asupra populației.