Un proiect de hotărâre ajuns pe masa Consiliului Local Sector 4 propune majorarea impozitelor cu 500% pentru cinci clădiri neîngrijite. Măsura este fundamentată pe Codul Fiscal, care permite autorităților locale să aplice o supraimpozitare pentru imobilele aflate în stare degradată sau neîntreținute.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a propus utilizarea procentului maxim permis de lege, de 500%. Documentația arată că metodologia aplicată este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 31 octombrie 2017.

Potrivit proiectului, proprietarii acestor clădiri nu s-au conformat măsurilor stabilite de Comisia de control care are rolul de a identifica imobilele neîngrijite din intravilanul sectorului. Această comisie verifică anual starea imobilelor și stabilește pentru proprietari un set de obligații care trebuie îndeplinite într-un termen precis, transmite Buletin de București.

Proiectul prevede supraimpozitarea a cinci clădiri care au fost identificate în urma verificărilor efectuate în 2025. Comisia a constatat că aceste imobile se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare.

Lista clădirilor vizate include imobile din mai multe zone ale Sectorului 4. Verificările pe teren au arătat că aceste clădiri nu au fost întreținute, deși proprietarii au primit măsuri clare de remediere.

Imobilele menționate în proiect se află pe următoarele străzi: Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 62, Stoian Militaru nr. 67, Ilie Oprea nr. 21, Brădetului nr. 21 și Marin Sandu nr. 61. Toate aceste imobile sunt compuse din teren și clădire și au fost încadrate în zone fiscale diferite, în funcție de amplasament.

Conform referatului de aprobare atașat proiectului, membrii Comisiei de control au realizat verificări în teren și au stabilit pentru proprietari un set de măsuri obligatorii. Documentul arată că notificările au fost transmise în luna martie 2025.

Termenul stabilit pentru aducerea clădirilor în stare corespunzătoare a fost de șase luni, iar pentru terenuri termenul a fost de o lună.

Referatul menționează că în majoritatea cazurilor proprietarii identificați nu au respectat obligațiile comunicate, ceea ce a dus la propunerea supraimpozitării. Comisia a transmis că măsurile au fost stabilite în acord cu prevederile legale și cu metodologia aplicată la nivelul Sectorului 4.