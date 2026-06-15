Se schimbă regulile pentru taxa radio-TV. Cine poate fi scutit de plata contribuției lunare

O modificare importantă va intra în vigoare în Germania începând cu luna iulie 2026 și îi vizează pe beneficiarii unor forme de ajutor social. În anumite condiții, aceștia vor putea fi scutiți de plata taxei radio-TV, însă autoritățile avertizează că exceptarea nu se acordă automat.

Persoanele care nu depun la timp documentele necesare vor continua să primească solicitări de plată, chiar dacă au dreptul legal la scutire.

În Germania, taxa radio-TV, cunoscută popular sub denumirea de GEZ, este obligatorie pentru aproape toate locuințele și are în prezent o valoare de 18,36 euro pe lună.

Contribuția finanțează serviciile publice de media, inclusiv posturile ARD, ZDF și Deutschlandradio.

Începând cu 1 iulie 2026, sistemul de sprijin social Bürgergeld va fi înlocuit cu Grundsicherung, conform modificărilor legislative adoptate de autoritățile germane.

Pentru persoanele care beneficiază de acest ajutor există însă o veste importantă. Schimbarea denumirii prestației sociale nu afectează automat dreptul la scutirea de la plata taxei radio-TV.

Atât timp cât condițiile de eligibilitate continuă să fie îndeplinite, beneficiarii își pot păstra exceptarea fără a fi obligați să depună o nouă cerere doar din cauza modificării sistemului de ajutor social.

Legislația germană permite acordarea scutirii și altor categorii de persoane aflate în situații speciale.

Printre acestea se numără pensionarii care primesc Grundsicherung sau alte forme de asistență socială, persoanele care locuiesc în centre de îngrijire, cei declarați incapabili de muncă și anumite persoane cu dizabilități grave.

Autoritățile germane precizează că dreptul la exceptare este analizat individual și depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

În multe cazuri, beneficiarii trebuie să prezinte documente care demonstrează că primesc ajutoare sociale sau că se încadrează într-una dintre categoriile protejate.

Începând din această primăvară, și studenții sau elevii care nu mai locuiesc împreună cu părinții și beneficiază de ajutoare pentru studii pot solicita exceptarea de la plata contribuției.

Măsura îi vizează pe cei care primesc BAföG sau alte forme de sprijin financiar destinate educației.

De asemenea, rămâne în vigoare clauza specială denumită „Härtefall”, care permite acordarea unei scutiri persoanelor aflate în dificultăți financiare deosebite, chiar dacă acestea nu se încadrează în categoriile standard prevăzute de legislație.

Autoritățile analizează fiecare situație în parte și pot aproba cererea dacă există motive temeinice care justifică exceptarea.

Una dintre cele mai importante reguli rămâne neschimbată. Persoanele eligibile nu beneficiază automat de scutire. Acestea trebuie să depună o solicitare la Beitragsservice, instituția care administrează taxa radio-TV în Germania, și să transmită documentele justificative necesare.

Scutirea este acordată pentru o perioadă limitată și trebuie reînnoită periodic.

Cei care uită să trimită actele la timp pot continua să primească notificări de plată, chiar dacă îndeplinesc condițiile pentru exceptare.

Legislația actuală oferă și posibilitatea recuperării sumelor achitate în mod nejustificat. Persoanele care aveau dreptul la scutire, dar au continuat să plătească taxa, pot depune o cerere retroactivă pentru o perioadă de până la trei ani.

În astfel de situații, sumele plătite pot fi restituite sau compensate cu eventualele obligații viitoare.

În prezent, taxa radio-TV de 18,36 euro pe lună se aplică fiecărei locuințe din Germania, indiferent de numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. Dreptul la scutire este stabilit în principal pe baza beneficiilor sociale acordate și a situației personale a solicitantului.