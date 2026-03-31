Românii vor putea accesa propriul dosar medical direct de pe telefon, laptop sau tabletă, folosind un cont securizat, începând din vara anului 2026.

„Calitatea digitală a Casei de Asigurări de Sănătate şi implicit a întregului sistem sanitar a constituit prioritatea zero, pentru că avem un jalon în PNRR care ne spune că noi trebuie să redimensionăm, să retehnologizăm platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate. Deşi în spaţiu public s-au tras semnale de alarmă că avem întârzieri, că avem execuţie bugetară zero, nu este aşa absolut deloc. Avem şi execuţie financiară, iar cu progresul tehnic suntem aproape de final. Pentru atingerea jalonului din PNRR, această platformă de asigurări de sănătate trebuie să fie redimensionată la nevoile reale, pentru că ea a fost creată acum peste 20 de ani. Astăzi, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună. Vom deschide această platformă pentru întreaga populaţie a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medic sau între furnizorul de servicii medicale, farmacii, medic, dispozitive medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate. Va fi o platformă în care pacientul îşi va vedea propriu dosar medical. Celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi, va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă în propriul dosar medical. Mai mult decât atât, propriul dosare medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează”, a declarat Moldovan.

Șeful CNAS a vorbit și despre problemele financiare cu care s-a confruntat instituția în ultimul an, subliniind că situația a fost una critică.

„Anul trecut începeam orice discuţie, discurs sau conversaţie publică plângându-mă că există un dezechilibru marcat între venituri şi cheltuieli, pentru că în fond la CNAS, dincolo de punerea în practică a politicilor de sănătate creionate de Ministerul Sănătăţii şi împreună cu Ministerul Sănătăţii, trebuie să gestionăm un buget uriaş. Anul trecut aveam un dezechilibru de 11 miliarde de lei, care însemna, practic, în luna septembrie a anului trecut, că toate cele aproape 274 de spitale publice intrau în arierate, adică puteau să-şi închidă porţile. Nu mai vorbesc de medicamente, la care aveam o procedură de infringement şi aveam întârzieri foarte mari, pentru că farmaciile erau în pragul închiderii din perspectiva reţetelor compensate. A fost o situaţie absolut dramatică”, a declarat acesta.

Potrivit lui Horațiu Moldovan, sistemul a fost stabilizat parțial prin creșterea numărului de contribuabili.

„Ţara a avut şansa unei resetări şi a unui comitment din partea clasei politice, pentru că în fond Parlamentul şi iniţial Guvernul sunt cei care creionează această direcţie şi în sănătate. Acest dezechilibru între plătitor şi beneficiar s-a contra-balansat. Aveam, anul trecut, şapte milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari. Suntem chiar peste 11 milioane de plătitori şi avem 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc. Sunt copii, sunt pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, sunt persoanele cu handicap şi alte grupuri vulnerabile, cu excepţia pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei”, a explicat președintele CNAS.

Oficialul a subliniat și faptul că sistemul public finanțează integral tratamente costisitoare pentru pacienții vulnerabili.

„Dacă ne apucăm şi facem iarăşi scutiri populiste începând de la anul, cei care au nevoie cea mai mare de sănătate, respectiv pensionarii, sunt cei care vor suferi. (…) Am ajuns la un echilibru bugetar fragil care ne permite să proiectăm în acest an şi sper şi în anii care urmează multe alte beneficii pentru asiguraţi şi chiar şi pentru pacienţii neasiguraţi. Astăzi, în România, un lucru care se ştie mai puţin şi chiar îl discutam înainte cu colegii de scenă, România nu lasă pe nimeni în urmă. Prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, tratamente de 1,7 milioane de euro sunt gratuite, finanţate 100% pentru copilaşii care au afecţiuni severe, boli foarte grave. Dacă în urmă cu zece ani nu aveau şansă la viaţă, astăzi au şansă la vindecare, pentru că există aceste resorturi terapeutice pe care România, CNAS, Ministerul Sănătăţii au înţeles că trebuie să le pună în aplicare în rambursare”, a declarat Moldovan.

În final, șeful CNAS a subliniat rolul instituției în sistemul de sănătate, precizând că aceasta trebuie să apere interesele pacienților.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Pria Competition, desfășurată la București, unde au participat reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri.

Platforma „Dosarul Electronic de Sănătate” permite accesul atât pacienților, cât și medicilor la informațiile medicale, prin metode diferite de autentificare.

Cum se autentifică pacienții

Pacienții au la dispoziție două variante pentru acces:

-Cu cardul de sănătate și cititor

Pentru autentificare, trebuie introdus cardul de sănătate într-un cititor, apoi se introduce codul PIN asociat.

-Fără card de sănătate (cu CID sau CNP)

În lipsa cardului, utilizatorul poate introduce codul de asigurat (CID) sau CNP-ul pentru identificare în sistem.

După introducerea datelor, accesul se face direct în dosarul medical personal.

Cum se autentifică medicii

Medicii accesează platforma folosind:

-Certificat digital

Este necesară conectarea token-ului cu certificatul digital personal, urmată de introducerea codului PIN al certificatului.

Sistemul oferă acces la dosarul electronic de sănătate, unde sunt stocate informații medicale relevante despre pacient. Acesta poate fi consultat atât de pacient, cât și de medicii la care se prezintă, facilitând continuitatea actului medical.