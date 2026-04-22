Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a declarat că instituția va putea controla și decizia medicală în cazul concediilor de boală, nu doar documentele administrative, cum se întâmpla până acum.

El a explicat că, în situația în care există suspiciuni privind un concediu medical acordat fără justificare reală, angajatorii pot sesiza casa de asigurări de sănătate. Ulterior, serviciul medical al instituției, format din medici, va analiza cazul și va verifica dacă decizia este corelată cu datele clinice.

Dacă există indicii că un concediu nu este justificat, documentația va fi transmisă către comisiile de expertiză medicală ale capacității de muncă, care vor confirma sau infirma suspiciunea. În cazul în care neregulile sunt confirmate, concediul nu va fi plătit.

„Până în momentul de faţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avea un mare handicap din perspectiva controlului pe concedii medicale. Noi puteam să controlăm doar chestiuni administrative şi nu decizia medicală. Acum putem să controlăm decizia medicală şi vom face acest lucru cu toată responsabilitatea. În momentul în care există o suspiciune a unui concediu medical eliberat fictiv, angajatorul poate să sesizeze casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate, prin serviciul medical care există pe hârtie la casele de asigurări de sănătate, dar îl vom resuscita, îl vom învia … Acolo există medici care pot să aibă o judecată medicală şi pot să aibă şi ei o confirmare a acestei suspiciuni că acel concediu medical nu se corelează cu datele clinice aferente consultaţiei. Dacă lucrul acesta se suspicionează de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate atunci casa va transmite concediul respectiv cu documentaţia aferentă către comisiile de expertiză medicală ale capacităţii de muncă din zona administrativă respectivă care vor confirma sau vor infirma", a afirmat Moldovan.

Președintele CNAS a precizat că, în astfel de situații, va fi sesizat și Colegiul Medicilor din România, iar medicii implicați pot fi sancționați disciplinar, sancțiunile putând merge până la retragerea dreptului de liberă practică.

„Practic, acelaşi proces decizional şi de sancţionare ca pentru orice altă abatere de la mustrare până la retragerea dreptului de liberă practică”, a explicat Horaţiu Moldovan.

În același context, Horațiu Moldovan a atras atenția asupra problemelor legate de finanțarea investigațiilor de laborator și imagistice, arătând că resursele sunt insuficiente și că modul actual de alocare generează disfuncționalități.

El a explicat că, din cauza plafoanelor bugetare, unele laboratoare își epuizează fondurile în câteva zile, în timp ce altele nu le utilizează până la finalul lunii. În această perioadă, pacienții ajung să plătească din propriul buzunar pentru analize.

Președintele CNAS a menționat că se lucrează la soluții pentru eliminarea acestor plafoane, inclusiv printr-un sistem de bugetare globală. Până la implementarea unor măsuri pe termen lung, autoritățile iau în calcul introducerea unor soluții rapide, precum raportarea bilunară a serviciilor paraclinice.

Această schimbare ar permite redistribuirea fondurilor în timpul lunii, oferind pacienților o nouă șansă de programare la analize în ultima săptămână, fără a fi nevoiți să suporte costurile din fonduri proprii.