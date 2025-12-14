Legea promulgată recent introduce obligația de a avea poliță RCA pentru anumite tipuri de trotinete și biciclete electrice. Măsura se aplică doar vehiculelor care depășesc anumite caracteristici tehnice, nu tuturor trotinetelor aflate în circulație.

Conform actului normativ, nu este necesară asigurarea RCA pentru trotinetele obișnuite, care au o viteză maximă sub 25 km pe oră și un motor electric cu putere mai mică de 250 de wați. În schimb, obligația apare pentru vehiculele care depășesc aceste limite sau care au o construcție mai grea.

Legea stabilește clar că RCA este obligatoriu pentru trotinetele și bicicletele electrice care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km pe oră, pentru cele cu o putere a motorului electric de peste 250 W, dar și pentru vehiculele care ating cel puțin 14 km pe oră și au o greutate constructivă mai mare de 25 de kilograme.

Persoanele care folosesc aceste tipuri de trotinete fără asigurare RCA riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Legea a intrat în vigoare de aproximativ 30 de zile, iar perioada de acomodare s-a încheiat, astfel că sancțiunile pot fi aplicate începând de acum.

Costul unei polițe RCA pentru astfel de vehicule este relativ redus, fiind estimat între 100 și 300 de lei pe an. Autoritățile susțin că obligația are rolul de a proteja atât utilizatorii trotinetelor, cât și ceilalți participanți la trafic, în cazul producerii unor accidente.

Adoptarea legii vine pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. În 2025 au fost raportate peste 1.600 de accidente, iar bilanțul indică șapte persoane decedate. Datele au fost unul dintre argumentele principale invocate de inițiatori.

Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, după ce deputații au eliminat modificările introduse anterior de Senat, păstrând forma transmisă de Guvern. Legea a fost ulterior promulgată de președintele Nicușor Dan.

Odată cu această modificare legislativă, au intrat în vigoare și noile limite minime de despăgubire pentru asigurarea RCA. Pentru pagube materiale produse într-un singur accident, limita ajunge la peste 6,4 milioane de lei, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate (1.220.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR).

În cazul vătămărilor corporale și al deceselor, inclusiv pentru prejudiciile morale, plafonul de despăgubire este stabilit la aproape 32 de milioane de lei (6.070.000 de euro). Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) poate ajusta aceste limite, în funcție de reglementările europene.