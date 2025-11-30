La sfârșitul lunii octombrie 2025, fondurile de pensii facultative înregistrau active totale de 7,03 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 27% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit raportului ASF. Această evoluție reflectă o consolidare continuă a Pilonului III și interesul tot mai mare al românilor pentru economisirea suplimentară pentru pensie.

Raportul arată că majoritatea investițiilor realizate de aceste fonduri au fost efectuate pe piața locală, reprezentând 96% din total, iar 87% dintre acestea erau denominate în lei. Aceasta indică o preferință pentru instrumente financiare locale, care oferă o expunere mai sigură la riscurile valutare.

Contribuțiile lunii octombrie au însumat 85 milioane de lei, iar contribuția medie a unui participant a fost de 171 lei. Aceste valori reflectă atât implicarea activă a participanților, cât și ritmul constant al depunerilor în cadrul fondurilor facultative.

Titlurile de stat continuă să fie componenta dominantă a portofoliului, cu o valoare de 4,42 miliarde de lei, respectiv 63% din totalul activelor. Această ponderare arată preferința fondurilor pentru instrumente cu risc scăzut și randamente predictibile.

Acțiunile reprezintă a doua categorie ca pondere, cu active de 1,95 miliarde de lei, echivalentul a 27,8% din total. Fondurile de investiții ocupă locul al treilea, cu o valoare de 240,62 milioane de lei, adică 3,4% din totalul activelor. Această structură sugerează o diversificare moderată, care combină stabilitatea cu oportunități de creștere.

În octombrie 2025, fondurile de pensii facultative numărau 968.297 de participanți. Pilonul III include fonduri precum Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil, oferind participanților o gamă variată de opțiuni de economisire.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au înregistrat, de asemenea, un avans de 27% față de aceeași perioadă a anului anterior, cu active totale de 191,3 miliarde de lei la finalul lunii octombrie 2025. Datele ASF indică o consolidare semnificativă a Pilonului II, cu implicații directe asupra economiilor românilor și stabilității sistemului de pensii.

Conform ASF, investițiile fondurilor private obligatorii s-au realizat în proporție de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. „O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, se precizează în raport, evidențiind orientarea către piețele locale și securizarea resurselor.

Contribuțiile încasate în luna octombrie 2025 au fost de 1,85 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 403 lei. Aceste date reflectă atât dimensiunea Pilonului II, cât și implicarea constantă a participanților în asigurarea propriilor economii pentru pensie.

Titlurile de stat reprezintă principala componentă a portofoliului, cu o valoare de 125,28 miliarde de lei, echivalentul a 65,5% din totalul activelor.

Următoarele poziții sunt acțiunile, cu o valoare de 48,19 miliarde de lei (25,2%), și obligațiunile corporative, cu 7,44 miliarde de lei, respectiv 3,9% din total. Această structură arată o abordare prudentă, orientată spre siguranța activelor și diversificarea moderată a investițiilor.

La finalul lunii octombrie, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.418.316 participanți, ceea ce reflectă un grad ridicat de acoperire a populației active. Pilonul II include fonduri precum Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital, oferind multiple opțiuni pentru economisire și investiții pe termen lung.