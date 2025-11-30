Conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.786 în luna octombrie 2025, marcând o creștere ușoară față de septembrie, când erau consemnate 11.759 de persoane.

Dintre aceștia, 7.845 primesc pensia în baza contribuțiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), restul sumelor fiind acoperite de la bugetul de stat, în funcție de reglementările aplicate fiecărei categorii profesionale.

Evoluția numărului de beneficiari din această lună confirmă tendința din ultimele raportări, în care variațiile au fost moderate. Potrivit CNPP, structura pensiilor de serviciu rămâne puternic influențată de câteva domenii profesionale cu legislație proprie, iar ponderea cea mai mare o reprezintă în continuare personalul din sistemul judiciar.

În ansamblu, distribuția pe categorii arată diferențe consistente în nivelul pensiei medii, care variază în funcție de natura activității desfășurate, vechime și prevederile legilor speciale aplicabile fiecărei profesii.

Cele mai multe pensii de serviciu continuă să fie acordate în baza Legii 303/2022, care reglementează statutul procurorilor și judecătorilor. În octombrie 2025, această categorie includea 5.755 de pensionari, dintre care 2.555 aveau pensie din BASS.

Este un segment socio-profesional cu un regim distinct, care implică atât componenta contributivă, cât și partea suplimentară acoperită din bugetul de stat.

Nivelul pensiei medii pentru această categorie se menține cel mai ridicat dintre toate grupurile analizate. Conform datelor prezentate, pensia medie de serviciu este de 25.408 lei, din care 7.513 lei provin din BASS, iar 22.235 lei sunt acoperiți din bugetul de stat.

Această diferență între contribuție și partea suportată de stat rămâne unul dintre elementele specifice pensiilor din sistemul judiciar și reprezintă un punct constant de discuție în dezbaterile publice.

Statistica aferentă lunii octombrie reflectă o stabilitate numerică în cadrul acestei categorii, însă cuantumul mediu al pensiei situează în continuare sistemul judiciar pe primul loc ca impact financiar în zona pensiilor de serviciu.

O altă categorie semnificativă este cea a membrilor Corpului diplomatic și consular al României, beneficiarii Legii nr. 216/2015. În octombrie 2025, această lege se aplica unui total de 795 de persoane, dintre care 690 aveau componente din pensia contributivă. Statutul lor profesional implică o serie de particularități legate de activitatea desfășurată în reprezentanțele externe ale României, ceea ce justifică regimul special de pensionare.

Pensia medie în această categorie a fost înregistrată la 6.910 lei. Din acest total, 3.003 lei provin din bugetul de stat, restul fiind acoperit din BASS. Nivelul pensiei medii reflectă o stabilitate comparativ cu lunile anterioare, iar numărul beneficiarilor nu a înregistrat modificări majore.

Acest segment rămâne unul dintre cele mai compacte din perspectiva numărului de pensionari, însă modul de finanțare și valoarea pensiei medii îl plasează în zona de mijloc în cadrul statisticii pensiilor de serviciu.

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015, care modifică și completează reglementările privind statutul funcționarilor publici parlamentari, în octombrie 2025 au fost raportate 873 de persoane aflate în plată. Dintre acestea, 654 primesc pensie prin BASS. Pensia medie pentru această categorie este de 6.215 lei, cu 3.520 de lei provenind din bugetul de stat.

Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, aflat sub incidența Legii 83/2015, numărul beneficiarilor a fost de 1.339, toți având pensie contributivă. Cu o pensie medie de 13.082 lei, această categorie se plasează în continuare pe unul dintre primele locuri în privința cuantumului, iar 8.025 de lei sunt acoperiți din bugetul de stat.

Pensionarii proveniți de la Curtea de Conturi, în număr de 678, beneficiază de pensii calculate integral din BASS, iar pensia medie de serviciu a fost de 10.317 lei. Din această sumă, 2.408 lei sunt suportați de la bugetul de stat, conform reglementărilor aplicabile.

În final, potrivit CNPP, în baza Legii 130/2015, care completează statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor, existau 2.346 de beneficiari în octombrie 2025, dintre care 1.924 aveau pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie a fost de 7.055 lei, iar 4.320 de lei au fost acoperiți din bugetul de stat.