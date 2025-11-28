Premierul Ilie Bolojan anunță public că Executivul avansează cu procedura de asumare a răspunderii în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, chiar dacă CSM și Consiliul Economic și Social formulează avize negative. Cele două instituții au rol consultativ, ceea ce permite Guvernului să continue procesul legislativ.

Bolojan declară că proiectul este un element-cheie din programul de guvernare și că trebuie adoptat rapid, întrucât schimbările sunt cerute și în cadrul reformelor asumate prin PNRR.

Premierul precizează temeiurile pe care se bazează proiectul de lege, insistând asupra necesității restructurării pensiilor de serviciu:

„De accesare a fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu și de a pune sistemul de pensii pe baza stabile în anii viitori și contribuțiile să fie sustenabile pentru viitor.”

Guvernul propune:

-stabilirea pensiei la 70% din salariul net,

-creșterea vechimii necesare de la 25 la 35 de ani,

-ridicarea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani, etapizat pe 15 ani.

Bolojan subliniază că aceste modificări sunt menite să corecteze dezechilibre vechi și să prevină presiuni viitoare asupra bugetului.

Șeful Executivului anunță un calendar rapid pentru finalizarea actului normativ:

„Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii și marți vom trece la prezentarea proiectului în Parlament după ce vom primi amendamentele.”

Guvernul intenționează să închidă procedura înainte de începutul lunii decembrie pentru a respecta termenul agreat cu Comisia Europeană în cadrul reformei pensiilor speciale.

Consiliul Superior al Magistraturii comunică joi că nu susține proiectul Executivului. În mesajul oficial, instituția precizează:

„Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.”

Motivarea completă va fi transmisă, conform angajamentului instituției, în cursul zilei următoare.

Executivul se reunește vineri la ora 15.00 într-o ședință extraordinară în care adoptă proiectul de lege privind pensiile magistraților și îl înaintează Parlamentului în procedura de asumare a răspunderii. Rectificarea bugetului pe 2025 reprezintă o altă temă centrală, cu impact asupra cheltuielilor și veniturilor până la final de an.

Pe ordinea de zi se află:

1. Proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu

Acesta vizează ajustări în sistemul pensiilor speciale, în special pentru magistrați, prin modificarea vârstei de pensionare, a vechimii și a modului de calcul.

2. Proiectul de ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025

Rectificarea include actualizări ale veniturilor și cheltuielilor, precum și ajustări în bugetul asigurărilor sociale.

3. Un proiect de hotărâre privind guvernanța întreprinderilor publice

Executivul analizează un act normativ care modifică HG nr. 617/2023 și actualizează normele metodologice de aplicare ale OUG nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă, fiind vizată inclusiv Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.