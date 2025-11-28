Guvernul se confruntă cu un nou obstacol în tentativa de a modifica pensiile de serviciu din sistemul judiciar. Consiliul Legislativ a emis un aviz profund critic la adresa proiectului legislativ recent, recomandând în mod expres ca inițiativa să fie refăcută de la zero.

Semnalul este cu atât mai puternic cu cât vine după eșecul răsunător al legii adoptate prin angajarea răspunderii, respinsă în integralitate de Curtea Constituțională în 20 octombrie.

În avizul din 28 noiembrie, Consiliul observă că Executivul trimite încă o dată în Parlament un text care reproduce, în mare parte, varianta declarată neconstituțională. Mai mult decât atât, Guvernul își schimbă argumentația de fond față de documentul precedent, deși contextul juridic și situația reală nu s-au modificat. Concluzia instituției este că explicațiile par rescrise „din mers”, fără o schimbare efectivă a soluțiilor propuse.

Consiliul reconstituie cronologia: proiectul inițial a fost asumat de Guvern în 4 septembrie, declarat neconstituțional în octombrie și respins definitiv de Parlament în 26 noiembrie. Insistența Executivului de a reintroduce același model legislativ reprezintă, în evaluarea CL, un demers incoerent și lipsit de fundamentare.

Criticile cele mai severe vizează procedura. Curtea Constituțională a stabilit deja că lipsa unui aviz corect de la CSM și ignorarea regulilor constituționale privind cooperarea loială între instituții au făcut ca legea anterioară să fie neconstituțională în ansamblu.

Consiliul Legislativ constată acum că Guvernul riscă să repete aceleași greșeli: documentele transmise nu arată clar dacă proiectul a ajuns la CSM în momentul potrivit, iar procesul de consultare publică are lacune evidente, inclusiv absența minutei dezbaterilor, obligatorie potrivit normelor în vigoare.

Avertismentul este limpede: dacă Executivul reia o procedură defectuoasă, rezultatul nu poate fi decât identic.

Consiliul acuză Guvernul de o fundamentare superficială a reformei. Expunerea de motive nu include proiecții bugetare reale, iar afirmația că impactul fiscal ar fi „pozitiv, dar necuantificabil” este considerată inacceptabilă. Chiar și în lipsa unor date exacte, legea trebuie să prezinte cel puțin estimări pe termen de cinci ani, lucru complet absent.

În plus, nu există analize privind consecințele sociale, efectele asupra drepturilor fundamentale sau evaluări serioase asupra situației din instanțe și parchete, deja afectate de deficit de personal și volum ridicat de lucru.

În lipsa unor analize adecvate, proiectul riscă, potrivit CL, să provoace dezechilibre grave: pensionări accelerate, demisii, scăderea atractivității profesiei și un climat perpetuu de incertitudine legislativă. Consiliul avertizează că lipsa stabilității poate destabiliza o putere esențială a statului.

Unul dintre argumentele politice centrale ale Guvernului este legat de fondurile PNRR și de suspendarea unei tranșe. Consiliul respinge însă această explicație: doar o parte mică din suma invocată are legătură cu jalonul privind pensiile de serviciu, iar blocajul a apărut nu din cauza magistraților, ci în urma unor modificări privind pensiile militare și, mai ales, a declarării neconstituționale a impozitării progresive.

Ironia este că această interpretare provine chiar din documentele Guvernului transmise anterior la CCR, unde se arată clar că jalonul fusese îndeplinit înainte ca măsurile fiscale să fie invalidate.

Proiectul generează trei regimuri de pensionare pentru magistrați, diferențele între acestea fiind atât de mari încât o singură zi de vechime poate duce la tratamente complet diferite. CL califică situația drept o discriminare nejustificată.

Criticile continuă în zona de echitate: magistrații sunt singura categorie cu protecție constituțională a pensiei de serviciu, dar Guvernul intervine exclusiv asupra lor, în timp ce alte categorii beneficiază de reglementări mult mai favorabile, cu un impact bugetar mult mai mare.

Creșterea vârstei de pensionare cu 18 ani într-un interval de doar 15 ani, eliminarea vechimilor asimilate și modul de etapizare fac ca beneficiul perioadei de tranziție să fie aproape inexistent pentru majoritatea magistraților. În comparație, magistrații militari păstrează drepturi mult mai avantajoase, ceea ce creează o diferență greu de justificat.

Textul propus conține formulări vagi, norme potestative și prevederi care se suprapun, generând incertitudini care vor fi devoluate în instanțe. Consiliul avertizează că mecanismul legislativ devine astfel fragil și vulnerabil la contestări permanente.

În concluzie, Consiliul Legislativ afirmă că efectul combinat al măsurilor poate depăși sfera unei simple reforme administrative și poate fi interpretat ca o formă de presiune asupra puterii judecătorești. O asemenea direcție contravine principiului separației și echilibrului puterilor.

Pe acest temei, instituția cere fără echivoc refacerea integrală a proiectului, cu respectarea deciziilor Curții Constituționale și a procedurilor legislative menite să protejeze calitatea legii și buna funcționare a statului.

Întregul aviz poate fi consultat mai jos.