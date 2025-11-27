Guvernul intenționează să elimine toate excepțiile din legislația actuală privind cumulul pensiei cu salariul, păstrând doar situațiile permise de deciziile Curții Constituționale. Această măsură urmărește uniformizarea aplicării legii și reducerea discrepanțelor între diferitele categorii de angajați din sectorul public.

În cazul demnitarilor, situația este mai complicată din cauza precedentelor hotărâri ale CCR, care impun anumite excepții. Totuși, Executivul explorează soluții alternative care să limiteze efectele pensiilor speciale fără a încălca cadrul constituțional.

Potrivit surselor Gândul, una dintre opțiuni ar fi reducerea automată a pensiei speciale cu 85% pentru cei care ocupă simultan o funcție publică. Aceasta ar permite menținerea atât a pensiei, cât și a salariului, fără ca persoana în cauză să fie obligată să aleagă între cele două.

Înaintea ședinței de Guvern, premierul a detaliat stadiul proiectului și intențiile Executivului.

„Se susține proiectul privind cumulul pensie-salariu, să se elimine toate exceptiile, mai putin cele date de deciziile CCR, doar acelea sa rămână. Proiectul este în transparență și când se găsește forma din punct de vedere juridic cât mai clară vom declanșa adoptarea lui. Nu sunt divergente pe acest subiect”, a declarat premierul.

Declarația subliniază că, în momentul de față, nu există neînțelegeri în cadrul Guvernului privind obiectivul general al modificării legislației. Accentul este pus pe claritate juridică și aplicabilitate uniformă, pentru a evita situațiile în care anumite categorii de pensionari continuă să beneficieze de privilegii fără temei legal solid.

Ministerul Muncii a publicat vinerea trecută proiectul care prevede schimbări concrete pentru pensionarii care ocupă funcții publice. Documentul limitează la 15% suma din pensie pe care un individ o poate încasă dacă se pensionează și continuă să activeze sau revine în sistemul public.

Această măsură se aplică inclusiv magistraților care revin pe posturile ocupate anterior pensionării, întrucât o regulă similară există deja în cazul lor. Prin reducerea procentului pensiei, Executivul urmărește echilibrarea costurilor cu pensiile și prevenirea situațiilor în care veniturile cumulând pensia cu salariul depășesc limitele considerate rezonabile pentru funcționarii publici.

Măsura vine într-un context în care discuțiile despre pensiile speciale și cumulul acestora cu salariile din sectorul public au generat dezbateri constante la nivel legislativ. Eliminarea excepțiilor, cu excepția celor impuse de CCR, ar putea influența modul în care angajații din diverse instituții aleg să-și continue activitatea după pensionare, dar și bugetele instituțiilor implicate, care trebuie să gestioneze atât salariile, cât și pensiile în mod echilibrat.