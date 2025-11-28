Întâlnirea de lucru dintre premier și reprezentanții IMM România a vizat, în primul rând, necesitatea unei abordări stabile în materie de fiscalitate. Mediul de afaceri a semnalat în repetate rânduri efectele schimbărilor frecvente de taxare, în special în cazul microîntreprinderilor, unde regimul fiscal a fost modificat de mai multe ori în ultimii ani.

În acest context, Guvernul și IMM România au analizat scenariile posibile pentru 2026, inclusiv ajustări ale criteriilor privind plafonul de încadrare și nivelul impozitelor. Premierul a subliniat că aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o temă centrală în discuțiile din Executiv și că „decizia va fi luată în sprijinul companiilor”, pentru a evita măsuri care ar putea afecta competitivitatea firmelor mici și mijlocii.

O altă componentă importantă a discuției a vizat accesul IMM-urilor la finanțare, un subiect major pentru firmele care doresc să investească sau să se digitalizeze. Reprezentanții mediului de afaceri au cerut claritate cu privire la programele de sprijin disponibile prin fonduri europene, inclusiv PNRR, precum și soluții pentru îmbunătățirea accesului la creditare.

Guvernul a anunțat că pregătește noi instrumente financiare dedicate IMM-urilor, în colaborare cu instituțiile europene, și că va continua consultările pentru simplificarea procedurilor de acces.

Premierul și reprezentanții IMM România au abordat și tema salariului minim pentru anul 2026. Conform comunicatului oficial, ”o altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat salariul minim brut pe economie garantat în plată în anul 2026”.

Guvernul a explicat că nivelul salariului va fi stabilit în urma consultărilor cu sindicatele și patronatele, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru dialog social. Bolojan a insistat că decizia trebuie fundamentată atât pe factorii economici — inflație, productivitate, evoluția pieței muncii — cât și pe situația socială a diferitelor sectoare.

Sectorul transporturilor, unul dintre cele mai afectate de creșterile de costuri din ultimii ani, a fost și el un subiect major în cadrul întâlnirii. Mediul de afaceri a ridicat problema aplicării mecanismului prin care transportatorii primesc înapoi o parte din acciza suplimentară pentru carburant — un instrument considerat vital pentru companiile care operează flote mari.

S-au discutat și soluții pentru reducerea evaziunii fiscale din domeniu, dar și pentru facilitarea accesului transportatorilor la finanțări europene destinate achiziției de autovehicule nepoluante, o cerință tot mai importantă în contextul noilor reguli europene privind emisiile.

La finalul discuțiilor, Executivul a transmis că ”dialogul între Guvern şi reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii va continua, atât la nivelul prim-ministrului, cât şi la nivel sectorial, cu ministerele de resort”.

Guvernul spune că vrea să construiască un cadru predictibil pentru mediul de afaceri, iar consultările cu IMM România vor rămâne regulate, nu excepționale.

Cine a participat la întâlnire

Din partea Guvernului României:

Ilie Bolojan, prim-ministru

Ana-Smărăndița Irina, director de cabinet cu rang de secretar de stat

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului

Din partea IMM România:

Florin Jianu, președinte

Florin Duma, prim-vicepreședinte

Sterică Fudulea, secretar general

Cristian Hotoboc, președinte PALMED

Ovidiu Gheorghe, Director Executiv ACDBR

Toma Vasile, Secretar General FORT