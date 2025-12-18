ING Bank România face un pas important în evoluția serviciilor bancare și renunță la abordarea tradițională a contului curent, introducând un sistem bazat pe pachete. Astfel, banca lansează trei opțiuni distincte – ING Go, ING More și ING Extra – concepute pentru a răspunde diferitelor nevoi financiare ale clienților, de la operațiuni de bază până la servicii premium.

Noua ofertă reprezintă o premieră pe piața bancară locală, dar și la nivelul grupului ING, România fiind prima țară care implementează acest concept pentru segmentul de persoane fizice. Pachetele includ, în funcție de nivelul ales, beneficii precum asigurări de sănătate pentru afecțiuni grave, dobânzi preferențiale pentru economii, cursuri de schimb avantajoase și facilități dedicate călătoriilor.

„La ING Bank, credem că banking-ul trebuie adaptat vieții reale, în care fiecare client are libertatea de a alege serviciile și beneficiile care îi susțin stilul de viață. Inovația a fost mereu parte din ADN-ul nostru, de la produsele și infrastructura digitală prin care ele sunt accesate, până la modul în care simplificăm experiența bancară. Noile pachete de cont curent se ghidează după această filosofie: de a crea valoare acolo unde contează, economisind timp și resurse pentru clienții noștri. Totodată, România marchează o premieră importantă în cadrul grupului ING, fiind prima țară care introduce conceptul global de pachete de cont curent pentru clienții din segmentul Private Individuals. Așadar, această lansare reprezintă nu doar o inovație la nivel local, ci și un reper strategic pentru toate țările din grupul ING care dețin această divizie.” – Eleni Skoura, Deputy CEO & Head of Private Individuals, ING Bank România.

Reprezentanții ING subliniază că această schimbare pornește de la ideea unui banking simplu, clar și ancorat în viața de zi cu zi. Fiecare client are libertatea de a alege pachetul care i se potrivește, fără servicii inutile și fără complicații administrative.

Beneficiile incluse în noile pachete au fost stabilite și validate pe baza unui studiu realizat de Ipsos pentru ING Global Research, în noiembrie 2025. Potrivit cercetării, românii pun cel mai mare accent pe lipsa comisioanelor la plăți și retrageri de numerar, pe dobânzile avantajoase pentru economii, pe asigurările medicale pentru boli grave și pe protecția oferită în timpul călătoriilor. Studiul a fost realizat în mediul urban, pe un eșantion de 1.610 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani.

Un element central al pachetelor ING More și ING Extra este asigurarea pentru afecțiuni grave, considerată decisivă sau foarte importantă de peste trei sferturi dintre respondenți. Aceasta este disponibilă atât pentru titularul contului, cât și pentru copiii acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani, și acoperă riscuri majore precum cancerul, infarctul, Alzheimer, transplanturile de organe sau intervențiile chirurgicale cardiace. Suma asigurată ajunge la 20.000 de lei în cazul ING More și la 100.000 de lei pentru ING Extra.

În completare, asigurarea de călătorie – care include și asistență rutieră – este văzută de mulți români ca un argument important în alegerea unui pachet bancar, mai ales pentru familii.

ING Go este soluția de bază, construită pe structura cunoscutului ING Card Complet. Oferă servicii bancare esențiale fără comision de administrare pentru clienții care încasează lunar minimum 700 de lei. Include cont în lei, transferuri și retrageri fără costuri, curs valutar preferențial într-o limită lunară, dobânzi mai bune la economii și acces la programul Cashback Bazar. Pentru tinerii între 18 și 24 de ani, pachetul este gratuit, iar pentru ceilalți există o taxă lunară, care va crește din aprilie 2026.

ING More se adresează celor care își doresc mai mult decât strictul necesar. Pe lângă toate avantajele de bază, pachetul include card Visa Gold, dobândă de 10% pentru economiile realizate prin Round Up, asigurare de boli grave, asigurare de călătorie pentru întreaga familie, acces în lounge-urile unor aeroporturi din România și reduceri la servicii de transport premium. Costul lunar este de 39 de lei.

ING Extra este varianta premium, destinată clienților care vor servicii complete și beneficii extinse. Pentru un abonament lunar de 220 de lei, acesta oferă card Visa Platinum, administrare gratuită pentru conturi în valută, schimb valutar nelimitat la curs preferențial, acces în lounge-uri din aeroporturi din întreaga lume, asigurări cu acoperire maximă și reduceri mai mari la servicii exclusive.

Noile pachete ING Go, ING More și ING Extra sunt disponibile începând cu 17 decembrie 2025. Clienții pot activa pachetele direct din aplicația Home’Bank sau în agențiile ING. Cei care aleg ING More sau ING Extra până la 31 mai 2026 beneficiază de o perioadă de testare gratuită de trei luni, fără obligații pe termen lung, având posibilitatea de a renunța oricând.