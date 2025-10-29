Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, în cadrul anchetei declanşate de autorităţi după explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă în luna septembrie, care a provocat moartea a trei persoane şi rănirea gravă a altor 15. Descinderile vizează atât firme, cât şi persoane fizice, suspectate că ar avea legături cu lucrările efectuate la imobilul afectat.

”În această dimineaţă, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi juridice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziţii, 4 sunt efectuate în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman”, anunţă IGPR.

Anchetatorii caută documente, contracte, avize şi unităţi de stocare de date care ar putea ajuta la stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor în cazul deflagraţiei. După finalizarea percheziţiilor, șase persoane vor fi duse la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, unde vor da explicaţii cu privire la activităţile desfăşurate înainte de explozie.

Deflagraţia din Rahova a avut loc într-un bloc de locuinţe din Capitală, unde autorităţile suspectează că ar fi fost efectuate lucrări neautorizate la instalaţia de gaze. În urma incidentului, trei persoane şi-au pierdut viaţa, alte 15 au fost rănite, iar mai multe apartamente au fost distruse sau grav avariate.

Imediat după tragedie, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au început cercetările, fiind efectuate expertize tehnice, ridicări de probe şi audieri ale locatarilor şi ale reprezentanţilor firmelor implicate în lucrări.

Dosarul penal deschis după explozie are ca obiect infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările s-au desfăşurat până acum in rem – adică asupra faptei, fără ca vreo persoană să fie pusă oficial sub acuzare. Procurorii încearcă să stabilească dacă au fost încălcate normele de siguranţă în exploatarea instalaţiei de gaze şi dacă există responsabilităţi directe ale unor persoane juridice sau fizice.

Explozia din Rahova a generat o reacţie amplă în opinia publică, mai ales după ce locatarii au reclamat lipsa controalelor şi a verificărilor tehnice la instalaţiile de gaze. Autorităţile au promis intensificarea inspecţiilor şi verificarea tuturor firmelor care efectuează lucrări similare în blocurile din Capitală.