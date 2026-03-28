Decizia adoptată la nivelul PSD Dâmbovița este una fără echivoc și vizează atât componența viitorului guvern, cât și poziționarea partidului în raport cu actualul context politic.

Președintele organizației, Corneliu Ștefan, a anunțat că membrii filialei au votat pentru formarea unui guvern fără Ilie Bolojan, fără partide pe care le numește „toxice” și cu condiția ca poziția PSD să fie luată în calcul în mod real în procesul decizional. Acest vot reflectă nemulțumirile din teritoriu și dorința unei schimbări clare în modul de guvernare.

La rândul său, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a subliniat că întâlnirea din Dâmbovița transmite un semnal puternic din partea organizațiilor locale. Potrivit acestuia, concluzia generală este că lucrurile nu merg bine și nu se îndreaptă într-o direcție favorabilă pentru România.

Grindeanu a atras atenția și asupra situației economice, pe care o consideră îngrijorătoare, menționând că producția industrială a înregistrat o scădere de 16% în ianuarie comparativ cu luna decembrie. În acest context, liderul PSD a afirmat că este nevoie de acțiuni concrete, iar după data de 20 aprilie partidul va interveni cu forța politică rezultată din aceste consultări interne.

„Un lucru a fost clar, urmare a acestor şedinţe, şi anume faptul că lucrurile nu merg bine şi nu merg în direcţia bună. Dacă aceste lucruri au fost spuse mai apăsat de anumiţi colegi, că au fost spuse într-un mod mai diplomat de alţi colegi, concluzia e aceeaşi. Şi anume că trebuie să facem ceva, că ţine de responsabilitatea noastră, a PSD-ului, a celui mai mare partid din coaliţie, să încercăm să facem lucrurile altcumva, să le facem mai bine nu pentru PSD, ci pentru români. Pentru că, pentru români, în această perioadă lucrurile nu arată bine. Nu arată bine o inflaţie care e aproape de 10, nu arată bine că în ultimele şase luni s-au pierdut doar în mediul privat vreo 55.000 de locuri de muncă, nu arată bine că producţia industrială a scăzut cu 16% în ianuarie faţă de decembrie. Iar după 20 aprilie vom face acest lucru, având în spate forţa pe care ne-o dă această consultare internă, acest referendum intern”, a spus Sorin Grindeanu.

El a mai precizat că social-democrații au urmărit să aducă stabilitate și experiență în actul de guvernare, însă intențiile lor nu au fost luate în considerare. Printre măsurile care urmează să fie supuse votului se numără și cea referitoare la prețul motorinei, subiect considerat important în actualul context economic.

„Am intrat în această coaliţie de bună credinţă. Am intrat încercând să venim cu proiecte pentru români, cu lucruri bune, să aducem stabilitate, să aducem know-how în a guverna. De foarte multe ori, toate intenţiile noastre bune au fost ignorate. Doar că nu sunt acum nici eu, nici colegii mei în situaţia să ne plângem, ci să luăm decizii, repet, nu pentru PSD, ci pentru români”, a mai spus Grindeanu, după consultările din filiala PSD.

Consultările din Dâmbovița marchează începutul unei serii de întâlniri la nivel național în cadrul PSD, menite să contureze strategia politică a partidului în perioada următoare.