Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița că își asumă o autocritică, recunoscând că nu a anticipat implicarea limitată a premierului Ilie Bolojan în problemele economice ale României. Grindeanu a susținut că măsurile luate de Bolojan nu contribuie la relansarea economică, ba chiar au efecte negative, iar în următoarele luni indicatorii macroeconomici vor reflecta această tendință.

„Eu îmi fac autocritica şi spun că n-am anticipat – şi îmi cer scuze pentru asta -, eu n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce şi măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa, să spunem, economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos. Şi o să vedem şi lunile viitoare cum toţi indicatorii macroeconomici vor fi de acest tip, cu minus”, a afirmat Grindeanu, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că guvernarea trebuie să fie orientată spre oameni, nu doar spre indicatori financiari sau tabele în Excel. El a menționat că succesul în fața băncilor sau a cifrelor nu este relevant dacă deciziile nu aduc beneficii reale cetățenilor și a amintit că băncile au înregistrat anul trecut cel mai mare profit din istorie în România. Grindeanu a precizat că PSD va organiza o consultare internă pentru a decide direcția politică de urmat.

„Mai lipseşte ceva. Empatie. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru nişte tabele în Excel care pot să îţi dea bine astăzi şi mâine să îţi fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în faţa, nu ştiu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România. Şi atunci vom face consultare internă şi vedem care este drumul nostru”, a adăugat Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat opțiunile partidului în relația cu actuala coaliție de guvernare. El a subliniat că social-democrații rămân în coaliție doar dacă sunt ascultați și au un cuvânt de spus. Conform lui Grindeanu, PSD are de ales între trei variante: să mențină situația actuală fără modificări, să treacă în opoziție sau să încerce o reconfigurare a coaliției. Decizia finală va fi luată în cadrul consultării interne programate pe 20 aprilie.

„Avem de ales, de principiu, trei variante. Unu – a rămâne în această formă în care suntem acum, fără să facem nimic, adică să nu schimbăm nimic. Doi – să trecem în opoziţie. Şi trei – să încercăm să facem în cadrul coaliţiei o reconfigurare a coaliţiei. Astea sunt cele trei opţiuni pe care noi le avem şi în acest mod vom decide cu toţii sau vom alege în 20 aprilie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Acesta spune că social-democraţii nu sunt ascultaţi în coaliţia de guvernare.

„Noi facem parte din această coaliţie atâta timp cât suntem ascultaţi, atâta timp cât proiectele propuse de noi sunt preluate. Un alt exemplu. Inadmisibil! Venim în septembrie, cred, cu toţi miniştrii pe care îi vedeţi aici, am propus un program de relansare economică. Pe care l-am prezentat. Şi în public şi l-am prezentat coaliţiei. Nu a fost preluat decât cu ameninţări, în februarie, la şase luni după. Ce s-a întâmplat în aceste şase luni? Consumul a picat în fiecare lună în România. Inflaţia a ajuns la aproape 10%. Ieri am văzut că producţia industrială, ianuarie faţă de decembrie, a scăzut cu 16%. În mediul privat s-au pierdut în ultimele opt luni 55.000 de locuri de muncă”, a adăugat Grindeanu.

La Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița au participat mai mulți oficiali PSD, printre care miniștrii Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu și Florin Barbu, alături de viceprim-ministrul Marian Neacșu.