Declinul sistemului de învățământ din România și pierderea prestanței cadrelor didactice au reprezentat temele centrale ale unei analize realizate în cadrul podcastului Contrapunct. Mirel Curea, alături de Octavian Hoandră și Ștefan Popescu, a dezbătut motivele pentru care școala românească pare să se afle într-un regres continuu, afectând atât calitatea actului educațional, cât și respectul față de dascăli.

Octavian Hoandră a punctat diferențele majore dintre rigoarea de altădată și haosul care pare să pună stăpânire pe sălile de clasă din prezent.

Acesta a observat că decența elevilor s-a evaporat, lăsând locul unei atitudini care sfidează autoritatea tradițională a profesorului.

Mirel Curea a oferit o perspectivă și mai dură asupra situației actuale.

Jurnalistul consideră că starea de degringoladă din educație nu este doar rezultatul unei evoluții sociale naturale, ci pare a fi rezultatul unei strategii intenționate de a submina statutul dascălului în societate.

„Eu cred că este o distrugere gândită, programatică, sistematică a prestigiului profesorului. Și cu consecință imediată, deteriorarea, degradarea totală a învățământului”, este de părere Mirel Curea.

Conform jurnalistului, fără un profesor investit cu autoritate și respect, sistemul de învățământ își pierde capacitatea de a mai forma generații solide, transformându-se într-o formă fără fond.

Pentru a ilustra prăpastia dintre valorile conservatoare ale educației de elită și situația din țara noastră, realizatorul emisiunii a oferit exemplul celebrului colegiu Eton din Marea Britanie.

Acolo, rigoarea și tradiția sunt păstrate cu sfințenie, fiind considerate fundamentele succesului pentru copiii aristocrației și ai marii burghezii.

„Îi rog pe cei care se uită la noi să dea o căutare pe Google. Să scrie așa, Eton. E-T-O-N. Asta este o școală din Marea Britanie. Echivalentul liceului de la noi. Unde aristocrația britanică, nu doar nobilimea, dar și burghezia, aristocrația burgheză, milionari, adică, își trimit copiii. Când veți găsi pozele astea, veți descoperi că uniforma copiilor, adolescenților de la Eton este aceeași cu cea din secolul XIX. Nu sunt niște copii îmbrăcați pentru vreun carnaval, bal mascat, sau nu e o imagine din Harry Potter. Este uniforma de la Eton”, a explicat jurnalistul.

În final, Mirel Curea a subliniat că o parte din responsabilitate aparține și părinților din România.

În loc să susțină regulile școlare și autoritatea instituției, mulți dintre aceștia aleg să intre în conflict cu școala pentru privilegii care, în realitate, dăunează procesului educațional.