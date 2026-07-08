Inteligența artificială ia locul angajaților. Un gigant din asigurări reduce până la 1.800 de locuri de muncă în Europa

Grupul german Allianz anunță un amplu proces de restructurare în Europa, care va afecta până la 1.800 de angajați. Compania explică faptul că accelerează utilizarea inteligenței artificiale pentru a răspunde noilor cerințe ale pieței și pentru a eficientiza activitatea.

Allianz va elimina între 1.500 și 1.800 de locuri de muncă în Europa, în contextul în care compania își extinde utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit publicației germane Versicherungsmonitor, citată de MarketWatch cele mai afectate vor fi posturile din centrele de apel ale Allianz Partners, subsidiara grupului care oferă servicii precum asigurări de călătorie, asistență rutieră și linii telefonice disponibile permanent pentru clienții altor companii.

Reprezentanții Allianz Partners au transmis că societatea își transformă activitatea prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a răspunde schimbării nevoilor și așteptărilor clienților.

Compania nu a confirmat oficial că disponibilizările vor viza în principal angajații din call-center, însă a evidențiat eficiența agentului său bazat pe inteligență artificială, care oferă asistență rutieră în mai multe limbi, 24 de ore din 24.

Allianz Partners are aproximativ 23.000 de angajați în șase birouri la nivel global. Compania susține că va încerca să ofere angajaților afectați posibilitatea de a ocupa alte posturi vacante din cadrul grupului sau de a participa la programe de recalificare profesională.

După anunțul restructurării, acțiunile Allianz au înregistrat o scădere de aproape 1% la Bursa din Frankfurt.

Cu o capitalizare bursieră de aproximativ 158 de miliarde de euro, Allianz este unul dintre cei mai mari asigurători din Europa.

Potrivit datelor Biroului de Recensământ al Statelor Unite, aproximativ una din cinci companii americane utilizează deja inteligența artificială, iar ponderea este estimată să ajungă la una din patru până la sfârșitul anului.

Printre domeniile cu cea mai ridicată rată de adopție se numără tehnologia informației, serviciile profesionale, educația și sectorul financiar.

Deși inteligența artificială nu a provocat, până în prezent, concedieri masive la nivelul întregii economii, aceasta schimbă modul de organizare a muncii și permite automatizarea unui număr tot mai mare de activități.

În același timp, marile companii din tehnologie continuă să își reducă efectivele pentru a direcționa investiții tot mai mari către dezvoltarea inteligenței artificiale.

Microsoft a anunțat în această săptămână eliminarea a 4.800 de posturi, reprezentând aproximativ 2% din forța sa de muncă, după ce a alocat pentru acest an investiții de aproximativ 190 de miliarde de dolari.

La rândul lor, Meta și Amazon au anunțat disponibilizări în cursul acestui an, în paralel cu investiții de miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.