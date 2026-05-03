Victor Ponta a dezvăluit, Duminică, 3 mai 2026, că a primit un e-mail din partea Oanei Gheorghiu prin care i se cerea să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacția fostului premier a fost una de dispreț față de pregătirea profesională a vicepremierului:

„I-am răspuns doamnei vicepremier: un mesaj de PR foarte bun, dar ați uitat că îi scrieți persoanei care a făcut listările corecte la Electrica și Romgaz. Dumneavoastră n-ați făcut nicio listare, ați lucrat la un ONG special, unde vă urcați în mașină și mergeați la firme cu capital austriac sau german ca să luați bani pentru proiectele voastre. Acum ați primit în plic ideea cu vânzarea companiilor și vă ocupați de propagandă.”

Ponta a explicat diferența dintre listările efectuate în mandatul său (2013-2015) și planurile actuale ale Oanei Gheorghiu. Conform acestuia, actualul guvern vrea să vândă acțiuni cu „discount” pentru a acoperi găurile din buget, pierzând controlul statului asupra resurselor strategice.

Folosind cifrele oficiale, Victor Ponta a subliniat dezastrul financiar în care se află România, menționând că datoria publică a explodat de la 50 de miliarde de euro în 2015 la 165 de miliarde de euro în 2026.

Perioadă Datorie Publică (Euro) Context 2015 (Mandat Ponta) 50 Miliarde Plată datorii externe, TVA redus 2026 (Mandat Bolojan) 165 Miliarde Împrumuturi masive, dobânzi uriașe

Victor Ponta a avertizat că menținerea Oanei Gheorghiu și a miniștrilor USR în guvern după moțiunea de marți ar fi „o lașitate”. Acesta a cerut un guvern „pro-România” care să oprească imediat vânzarea acțiunilor la companii precum Hidroelectrica sau Portul Constanța.

„Nu poți să spui că îi dai jos pe acești ‘șobolani’, cum zice Bolojan, dar de miercuri să stai din nou la masă cu ei. Dacă USR rămâne în guvern, guvernul va avea grijă de străini, nu de români,” a conchis liderul politic, confirmând că va vota DA la moțiunea de cenzură.