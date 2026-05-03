„Scrisoarea de PR” și experiența de la ONG
Victor Ponta a dezvăluit, Duminică, 3 mai 2026, că a primit un e-mail din partea Oanei Gheorghiu prin care i se cerea să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacția fostului premier a fost una de dispreț față de pregătirea profesională a vicepremierului:
„I-am răspuns doamnei vicepremier: un mesaj de PR foarte bun, dar ați uitat că îi scrieți persoanei care a făcut listările corecte la Electrica și Romgaz. Dumneavoastră n-ați făcut nicio listare, ați lucrat la un ONG special, unde vă urcați în mașină și mergeați la firme cu capital austriac sau german ca să luați bani pentru proiectele voastre. Acum ați primit în plic ideea cu vânzarea companiilor și vă ocupați de propagandă.”
Acuzații de subminare a economiei naționale
Ponta a explicat diferența dintre listările efectuate în mandatul său (2013-2015) și planurile actuale ale Oanei Gheorghiu. Conform acestuia, actualul guvern vrea să vândă acțiuni cu „discount” pentru a acoperi găurile din buget, pierzând controlul statului asupra resurselor strategice.
Prețurile la energie: Ponta o consideră pe Gheorghiu responsabilă pentru menținerea prețurilor record, susținând că guvernul forțează profituri uriașe ale companiilor de stat pentru a le „jupui” și a transfera banii către bugete controlate politic.
Interese străine: „USR se află în guvern ca să promoveze interesele străinilor. Oana Gheorghiu face jocurile unor puteri din afara țării, de la Paris, Berlin sau Viena,” a declarat Ponta în studio.
Datoria publică: „Cât ne-a costat regimul Iohannis-Bolojan”
Folosind cifrele oficiale, Victor Ponta a subliniat dezastrul financiar în care se află România, menționând că datoria publică a explodat de la 50 de miliarde de euro în 2015 la 165 de miliarde de euro în 2026.
|Perioadă
|Datorie Publică (Euro)
|Context
|2015 (Mandat Ponta)
|50 Miliarde
|Plată datorii externe, TVA redus
|2026 (Mandat Bolojan)
|165 Miliarde
|Împrumuturi masive, dobânzi uriașe
Scenariul post-moțiune: „Ori PSD, ori USR”
Victor Ponta a avertizat că menținerea Oanei Gheorghiu și a miniștrilor USR în guvern după moțiunea de marți ar fi „o lașitate”. Acesta a cerut un guvern „pro-România” care să oprească imediat vânzarea acțiunilor la companii precum Hidroelectrica sau Portul Constanța.
„Nu poți să spui că îi dai jos pe acești ‘șobolani’, cum zice Bolojan, dar de miercuri să stai din nou la masă cu ei. Dacă USR rămâne în guvern, guvernul va avea grijă de străini, nu de români,” a conchis liderul politic, confirmând că va vota DA la moțiunea de cenzură.
