Anul 2026 marchează o modificare importantă în fiscalitatea aplicată veniturilor din investiții. Cota de impozit pentru dividende și câștiguri de capital crește de la 10% la 16%, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 60%.

Această schimbare fiscală ridică o serie de întrebări pentru antreprenori, în special pentru cei care analizează planuri de investiții sau eventuale tranzacții de vânzare a afacerilor în următorii ani.

În acest context, utilizarea unei structuri de holding poate oferi posibilitatea reinvestirii profiturilor fără plata imediată a impozitului la nivelul acționarilor persoane fizice.

Totuși, specialiștii atrag atenția că această soluție nu este potrivită pentru toate situațiile.

„Ar fi util să subliniem încă de la început un aspect: dacă vorbim despre un antreprenor care dorește să utilizeze fondurile generate de afacerea sa numai pentru cheltuieli personale, holdingul nu aduce beneficii. Însă, pentru atreprenorii care doresc să reinvestească, să se dezvolte, platforma de holding este o soluție potrivită.” spune Raluca Popa, Partener, Consultanță Fiscală, EY România

Din punct de vedere fiscal, un holding poate beneficia de scutiri importante în anumite condiții. Veniturile din dividende primite de holding și câștigurile de capital obținute din vânzarea participațiilor în societățile deținute pot fi scutite de impozit pe profit la nivelul holdingului.

Diferența devine evidentă în comparație cu distribuirea directă a dividendelor către persoane fizice.

Un exemplu simplu arată impactul fiscal: dacă o companie realizează un profit net de 100 de lei și dividendele sunt distribuite direct către acționari persoane fizice, impozitul de 16% ar însemna 16 lei, iar suma netă rămasă ar fi de 84 de lei.

În schimb, în cazul unui holding, dividendele primite – de exemplu 100 de lei – pot fi neimpozabile la nivelul societății de holding și pot fi reinvestite integral.

Avantajul devine și mai important în cazul tranzacțiilor de vânzare a participațiilor într-o companie, situație în care economiile fiscale pot ajunge la aproximativ 16% din valoarea tranzacției.

Structurile de holding nu sunt utilizate doar pentru optimizarea fiscală. Ele pot avea și rolul de a organiza mai eficient activitățile dintr-un grup de companii.

Un holding permite, de exemplu:

gestionarea împrumuturilor în cadrul grupului,

separarea liniilor de business,

o administrare mai coerentă a portofoliului de investiții.

De asemenea, în cazul antreprenorilor preocupați de planificarea succesiunii sau de implicarea membrilor familiei în afacere, holdingul poate fi integrat în structuri mai complexe de protecție a averii, precum trusturi sau fundații.

Pentru ca o societate de holding să beneficieze de scutirea de impozit pe dividende și câștiguri de capital, legislația prevede câteva condiții clare.

Holdingul trebuie să dețină cel puțin 10% din capitalul societății operaționale pentru o perioadă minimă de 12 luni.

Durata de implementare a unei astfel de structuri poate influența însă momentul în care avantajele fiscale devin aplicabile. În practică, procesul de implementare poate dura aproximativ trei luni, deoarece implică mai multe etape administrative și juridice.

De exemplu, dacă decizia de înființare a holdingului este luată la 1 martie 2026, structura ar putea deveni operațională în jurul datei de 1 iunie 2026, iar perioada minimă de 12 luni s-ar împlini abia în vara anului 2027.

Din acest motiv, specialiștii recomandă implementarea unor astfel de structuri înainte de apariția unor tranzacții majore sau negocieri cu potențiali investitori.

Pentru antreprenorii rezidenți fiscal în România, o structură de holding locală poate fi, în multe cazuri, cea mai eficientă opțiune.

Printre avantajele acestei variante se numără:

costuri mai reduse de implementare și administrare,

cerințe mai simple privind substanța economică,

stabilitate fiscală bazată pe directive europene și standarde OECD.

În ultimii ani s-a observat și o schimbare de tendință. După introducerea impozitului pe dividende de 5% în 2016, multe structuri de holding create în jurisdicții precum Olanda, Luxemburg sau Elveția au devenit mai costisitoare pentru antreprenorii români, din cauza impozitului reținut la sursă de aproximativ 15%.

Ca urmare, numeroase structuri au fost relocate în România.

Odată cu revenirea cotei de impozit la 16%, unele jurisdicții externe pot deveni din nou atractive din punct de vedere fiscal. Totuși, în aceste situații apar cerințe suplimentare privind substanța economică – cum ar fi administratori locali, angajați sau costuri administrative suplimentare.

Creșterea impozitului pe dividende și câștiguri de capital la 16% are potențialul de a influența semnificativ deciziile financiare ale antreprenorilor.

Distribuirea rapidă de dividende poate reprezenta o soluție pe termen scurt, însă nu constituie o strategie sustenabilă pe termen lung.

În acest context, structurile de holding sunt tot mai des analizate ca instrumente pentru protejarea capitalului și pentru maximizarea capacității de reinvestire a profiturilor în dezvoltarea afacerilor.